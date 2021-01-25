Ростовская область получит 102 млн рублей для стабилизации цен на хлеб

Правительство Российской федерации направило Ростовской области более 102,2 млн руб., которые предназначены для поддержки мукомольных и хлебопекарных предприятий. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства.

Средства в размере более 45,6 млн руб. будут направлены на компенсацию затрат на закупку продовольственной пшеницы производителям муки. На возмещение затрат предприятиям, которые производят и реализуют хлеб и хлебобулочные изделия, выделено 56,6 млн. руб. Всего между регионами планируется распределить 4,7 млрд руб. «Довести средства до получателей поручено Минсельхозу»,— говорится в сообщении. По данным Ростовстата на 18 января средняя цена за 1 кг хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки составляет 55,1 руб., за 1 кг хлеба и булочных изделий из пшеничной муки — 47,2 руб.

Наталья Шинкарева