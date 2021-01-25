SuperJob: жителям УрФО для счастья нужно не менее 160 тыс. рублей в месяц

Жителям Екатеринбурга для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, нужна зарплата не менее 170 тыс. руб. в месяц, следует из исследования сервиса Superjob. В Тюмени жителям для счастья необходимо 164 тыс. руб. месячного дохода, что на 10 тыс. руб. больше, чем в 2018 году.

В среднем жители России хотят получать 166 тыс. руб. в месяц. Отмечается, что мужчинам нужно на 28% больше денег для счастья, чем женщинам: 187 и 146 тыс. руб. соответственно. «Кроме того, чем старше респонденты, тем дороже их счастье: 135 тыс. руб. у молодежи до 24 лет и 190 тыс. руб. у россиян старше 45 лет. Запросы респондентов с зарплатой от 80 тыс. руб. вдвое превышают запросы граждан, зарабатывающих менее 30 тыс. руб.: 242 и 121 тыс. руб. соответственно», — отметили в SuperJob.