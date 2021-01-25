Суд начал разбирать спор МРСК и НЛМК на 730 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству два иска МРСК Центра к Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) на общую сумму 729,7 млн руб. Суд назначил предварительные заседания по спору. Об этом сообщается в картотеке арбитража

Филиал МРСК Центра «Липецкэнерго», напомним, пытается взыскать с НЛМК задолженность по оплате услуг по передаче электроэнергии за декабрь 2017-го — декабрь 2019 года в размере 425,3 млн руб. (плюс 97,3 млн руб. пени за период с 20 января 2018-го по 26 ноября 2020-го в сумме) и за январь — октябрь 2020 года в размере 197,2 млн руб. (плюс 9,9 млн руб. пени).

Предварительные заседания по обоим искам назначены на 17 февраля. Суд также привлек к спору в качестве третьего лица ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС).

В «Липецкэнерго» и МРСК Центра разбирательство не комментируют, в НЛМК ранее отметили, что считают необоснованными претензии истца и готовят юридическую позицию.

О том, какая история споров есть у НЛМК и «Липецкэнерго», читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Старый долг платежом не красят».

Сергей Калашников