МРСК Центра требует с НЛМК более 700 млн рублей

МРСК Центра (электросетевая компания, обслуживает 11 областей центральной части России, в том числе регионы Черноземья) в лице филиала «Липецкэнерго» хочет отсудить у Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина (НЛМК) 729,7 млн руб. Согласно материалам дела, в иске речь идет о взыскании задолженности по оплате услуг по передаче электроэнергии за декабрь 2017-го — декабрь 2019 года в размере 425,3 млн руб. (плюс 97,3 млн руб. пени за период с 20 января 2018-го по 26 ноября 2020-го в сумме) и за за январь — октябрь 2020 года в размере 197,2 млн руб. (плюс 9,9 млн руб. пени). Оба иска поданы в арбитражный суд Липецкой области 31 декабря 2020 года и пока оставлены без движения из-за отсутствия документов, подтверждающих оплату госпошлины.

В «Липецкэнерго» и МРСК Центра разбирательство не комментируют, в НЛМК отметили, что считают необоснованными претензии истца и готовят юридическую позицию.

Мария Старикова