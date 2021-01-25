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«Победа» разрешит пассажирам выкупать соседнее кресло

Авиакомпания «Победа» разрешит пассажирам выкупать авиабилет на соседнее кресло. Стоимость услуги будет равна стоимости авиабилета на рейс.

Соседнее кресло в салоне самолета можно будет оставить свободным для личного комфорта или разместить на нем дополнительную ручную кладь. Ее габариты не должны превышать 38х40х110 см, а вес — 32 кг. Сейчас при покупке билета надо предоставлять паспортные данные. Это затрудняет выкуп соседнего места, даже если пассажир готов купить два авиабилета для себя.

«Мы стали получать от клиентов больше обращений с просьбой разрешить забронировать соседнее кресло. Кто-то хочет лететь без соседа, кто-то решил использовать кресло для ребенка до двух лет, который может лететь бесплатно на коленях родителя, а кому-то необходимо провезти в салоне ручную кладь, требующую особого бережного отношения. Например, музыкальный инструмент или произведение искусства, или фото- и видеоаппаратуру»,— приводит ТАСС слова гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова.

По предварительным данным Росавиации, в 2020 году число авиаперевозок снизилось на 46%, до 69,17 млн. АЭВТ ожидает, что операционные убытки компаний по итогам 2020 года составят 200 млрд руб. против 38,6 млрд в 2019 году.

О влиянии пандемии на авиаотрасль — в материале “Ъ” «Пандемия урезала авиаперевозки в России вдвое».

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