На Урале будут судить экс-директора интерната, похитившую у инвалидов более 4 млн рублей

Прокуратура Каменска-Уральского (Свердловская область) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора «Каменска-Уральского психоневрологического интерната». Она обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) за хищение у постояльцев-инвалидов более 4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, с 2015 по 2019 годы обвиняемая, под предлогом приобретения товаров для нужд интерната, через сотрудников убеждала постояльцев интерната снимать деньги с их банковских счетов и передавать ей. Отмечается, что клиенты интерната являются инвалидами с психическими заболеваниями, многие из которых не умеют писать, читать и считать и, соответственно, не могут принимать подобных решений. Всего от восьми постояльцев она получила порядка 2,2 млн руб.

Кроме того, с 2010 по 2018 годы она также использовала средства клиентов интерната на нужды учреждения, несмотря на ежегодно выделяемые министерством социальной политики Свердловской области средства. «Таким образом, от действий обвиняемой пострадали 22 жителя интерната на общую сумму более 2,4 млн руб.», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.