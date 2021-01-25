Девять севастопольцев попали в изолятор после акции в поддержку Навального

В Севастополе после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального осудили по административным делам девять человек, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах.

Официально в севастопольском УМВД отказываются комментировать эту информацию. По данным “Ъ”, 23 января в городе-герое задержали 11 человек. Они были арестованы по ст. 20.2 ч. 2 КоАП за организацию несогласованной акции. Согласно информации Ленинского райсуда, 23 января судья Андрей Грачев назначил по вышеуказанной статье Артему Лукашову наказание в виде ареста на пять суток, Владимиру Гречишкину — 20 часов исправительных работ. Приговор еще одному задержанному, Дмитрию Бражникову, пока не опубликовали.

На следующий день, 24 января, суд определил наказание еще восьмерым задержанным. Приговоры Максима Бычкова и Максима Розума также пока не известны. Студентка института ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета Анастасия Глущенко получила пять суток ареста в следственном изоляторе, Вячеслав Неевин — сутки ареста, Александр Крицкий — трое суток, Сергей Лукашов — пять суток, Андрей Кравцов — семь суток, Александру Баклицкую арестовали на трое суток. «Когда митинг разогнали, я ушла с площади и стояла с друзьями под кофейней на тротуаре,— сообщила она в Instagram после заседания суда.— Нас вообще много стояло вдоль заборчика, вот со мной в одной пачке приехали папа и сын. Я снимала их задержание на видео. Вот тут-то меня и попросили пройти».

В Симферополе, по данным “Ъ”, 23 января в общей сложности были задержаны 12 человек. Их заставили написать объяснительные записки и отпустили домой, не став заводить дела. По данным «ОВД-Инфо», по всей России в связи с акциями были задержаны 3711 человек.

Как на протесты в России отреагировали зарубежные СМИ, читайте в публикации “Ъ” «"Навальный — самый опасный враг Путина"».

Александр Дремлюгин, Симферополь