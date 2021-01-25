Закупки оказались растратными

Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело о хищении свыше 1,3 млрд руб. при госзакупках оборудования и медпрепаратов для нужд Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ. Первым перед судом предстанет бывший директор клиники Михаил Садовой, который, рассчитывая на смягчение вины, заключил сделку со следствием. Предполагаемый организатор криминальной схемы экс-консультант НИИТО по стратегическому развитию Сергей Поскочин с 2017 года находится в розыске по линии Интерпола.

В Новосибирске суд рассмотрит дело экс-директора НИИТО Михаила Садового, которому предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере и отмывании денег (ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре региона.

В 2017 году управление ФСБ по Новосибирской области выявило масштабные махинации при закупках оборудования, медпрепаратов и расходных материалов для нужд НИИТО. В схему закупок, как выяснилось, оказалась встроена цепочка фирм-посредников, аффилированных с руководством клиники.

Каждая из них на своем этапе накручивала свой процент к цене.

По версии следствия, с 2009 по 2017 год по такой схеме было похищено свыше 1,3 млрд руб. В круге подозреваемых оказались директор НИИТО Михаил Садовой, консультант клиники по стратегическому развитию Сергей Поскочин, заведующая аптекой при НИИТО Елена Водянкина. Помимо работников клиники фигурантами дела стали Эльмира Хафизова и Светлана Тыщенко, соответственно учредитель и управляющая в ООО «Бизнес-аналитика» — компании, занимавшейся управлением фирмами—поставщиками НИИТО.

Помимо растраты в деле появился эпизод с легализацией средств, добытых, по версии правоохранителей, криминальным путем. Похищенные деньги, установило следствие, использовались для погашения кредита, взятого для строительства частной клиники и закупки для нее оборудования. Таким способом, по подсчетам силовиков, было отмыто почти 950 млн руб.

Как сообщил “Ъ” прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Андрей Вильгельм, Минздрав РФ, признанный по делу потерпевшей стороной, заявил гражданский иск на сумму более 1,3 млрд руб.

Для его обеспечения следователи добились ареста имущества, принадлежащего обвиняемым, общей стоимостью около 1 млрд руб.

Бывший консультант НИИТО Сергей Поскочин, которого силовики считают идейным вдохновителем криминальной схемы, скрылся в самом начале следствия. Он находится в международном розыске.

В августе 2019 года бывший директор НИИТО Михаил Садовой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Выполняя его условия, он не только признал вину, но и рассказал о схеме преступления и дал показания на других фигурантов. Дело в отношении профессора выделили в отдельное производство, в суде оно будет рассматриваться в особом упрощенном порядке: без исследования доказательств и их оценки.

Расследование основного дела подходит к концу. Обвиняемые завершают ознакомление с материалами следствия, которые составляют 228 томов.

Вину в инкриминируемом им преступлении они отрицают. Адвокат Ирина Гребнева, представляющая интересы объявленного в розыск Сергея Поскочина, сообщила “Ъ”, что ее подзащитный находится за рубежом на лечении.

Он готов отстаивать свою невиновность.

Предстоящий судебный процесс станет вторым для экс-директора НИИТО Михаила Садового. В 2019 году он был осужден за махинации со средствами Минздрава на 10 млн руб. Как указывается в деле, глава клиники выписал подчиненным щедрые премиальные, из которых большую часть затем забрал. Суд отправил профессора в колонию на два с половиной года, откуда он досрочно освободился в 2020 году.

Константин Воронов, Новосибирск