Премии потянули на срок

В Новосибирске завершился судебный процесс над бывшим директором Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ 62-летним Михаилом Садовым, который обвинялся в хищении 10,7 млн руб. бюджетных средств. По материалам дела в конце 2014 года глава НИИТО выписал подчиненным щедрые премиальные, значительную часть которых потребовал отдать якобы на нужды клиники. Михаил Садовой, отрицающий обвинения, утверждал, что недостаточно плотно контролировал ситуацию в финансовой службе клиники, полагаясь на добросовестность ее сотрудников. Садовому назначили три года колонии и после оглашения приговора взяли под стражу.

В Новосибирске в понедельник вынесли приговор по резонансному делу экс-главы ФГБУ НИИТО Михаила Садового. Скандал разгорелся в начале 2018 года. Сотрудники регионального управления ФСБ выявили масштабную схему хищений из фонда оплаты труда института. Силовики возбудили уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого стали Михаил Садовой и консультант НИИТО по вопросам стратегического развития Сергей Поскочин, ведающий финансами.

По версии следствия, в конце 2014 года Садовый и Поскочин сообщили десяти сотрудникам клиники, что по итогам работы за год им будет выписана премия (от 640 тыс. до 4,1 млн руб.), которой следует поделиться: 90% необходимо отдать наличными в так называемую кассу взаимопомощи. Якобы аккумулированные там средства пойдут на нужды клиники.

Согласно показаниям работников НИИТО, оснований не доверять Михаилу Садовому и Сергею Поскочину не было.

Как указывается в деле, «не сомневаясь в благородстве намерений» руководства, премированные работники отдали в кассу взаимопомощи в общей сложности 10,7 млн руб.

По версии силовиков, эта сумма была похищена Садовым и Поскочиным. По ходатайству следствия главу НИИТО поместили под домашний арест. Одновременно с возбуждением уголовного дела Михаил Садовой был уволен с должности директора института, которую занимал с 2006 года. Политсовет местного отделения «Единой России» приостановил его членство в партии. Второй обвиняемый — Сергей Поскочин — скрылся и был объявлен в розыск по линии Интерпола. По оперативным данным, он может находиться в Испании.

В сентябре прошлого года Михаил Садовой предстал перед судом. На следствии и судебном процессе бывший директор НИИТО не раз менял показания. Сначала Садовой утверждал, что бывшие сотрудники института его оговорили, не простив высказанных им претензий по работе. Его последняя позиция сводилась к тому, что он недостаточно плотно контролировал ситуацию в финансовой службе клиники, полагаясь на добросовестность и порядочность ее сотрудников, и мог допустить небрежность при контролировании фонда оплаты труда.

Хотя Михаил Садовой и отрицал вину, тем не менее частично возместил указанный в деле ущерб: перевел Минздраву РФ около 1,5 млн руб.

Заместитель директора правового департамента Минздрава РФ — потерпевшей стороны в деле — Александр Андре оставил вопрос о размере наказания на усмотрение суда. В то же время он просил обязать подсудимого компенсировать причиненный ведомству урон.

В своем последнем слове экс-директор НИИТО рассказал об успехах, которые институт достиг под его руководством. Среди клиник подобного профиля НИИТО считается одним из лучших: институт ежегодно увеличивает число высокотехнологичных операций, в него поступают больные более чем из полусотни субъектов РФ. Помимо этого в созданном при активном участии Михаила Садового медицинском промпарке налажен выпуск современных металлоимплантатов и инструментария. Михаил Садовой просил не лишать его свободы и дать возможность заниматься врачеванием.

Суд в итоге признал Садового виновным.

Заслуги перед здравоохранением, правительственные и ведомственные награды, которыми были отмечены его научные труды, пожилой возраст, наличие хронических заболеваний суд посчитал смягчающими вину обстоятельствами.

Но всего перечисленного не хватило для назначения травматологу условного срока. Суд назначил ему три года в колонии общего режима и штраф 100 тыс. руб. Как рассказал “Ъ” старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов, суд оставил под арестом имущество обвиняемого — двухэтажный коттедж и земельный участок — общей стоимостью 8,5 млн руб. в счет возмещения причиненного ущерба. Адвокат Юрий Заковряшин отказался комментировать исход судебного разбирательства.

В силовых ведомствах “Ъ” сообщили, что Михаил Садовой фигурирует еще в одном уголовном деле, ущерб по которому куда более серьезный — около 500 млн руб. Речь в нем, по некоторым данным, идет о хищениях при госзакупках.

Константин Воронов, Новосибирск