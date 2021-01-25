МИД РФ: Россия в Ливии действует открыто

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов прокомментировал сообщение CNN о том, что Россия, несмотря на соглашение о постоянном перемирии и выводе наемников из Ливии, якобы укрепляет там свои военные позиции. По его словам, Москва действует «транспарентно».

«Откуда они это берут. У нас контакты со всеми: и с западом, и с востоком страны, и с Правительством национального согласия, и, естественно, с парламентом, и с ливийской национальной армией, и с другими силами, включая и сторонников прежнего режима. Поэтому мы действуем в Ливии абсолютно транспарентно, и в контакте все вопросы решаются именно с ливийскими сторонами»,— заявил господин Богданов «Интерфаксу».

22 января CNN сообщило со ссылкой на источники в спецслужбах США, что на спутниковых снимках замечена траншея длиной 70 км, вырытая на стратегически важной линии между ливийским городом Сирт и военной базой Аль-Джуфра. Это обеспечивает доступ к «нефтяному полумесяцу» Ливии. Разведка США считает, что траншею вырыла ЧВК «Вагнер», ассоциируемая с Россией.

В декабре 2020 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Москве с главой МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мохаммедом Тахой Сиялой.

Подробнее об этих переговорах — в материале “Ъ” «Москва и Триполи рассыпались в благодарностях».