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Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мохаммед Таха

Фото: МИД РФ

Москва и Триполи рассыпались в благодарностях

Сергей Лавров встретился с главой МИД Правительства национального согласия

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Отношения между Москвой и Триполи заметно потеплели. Глава МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мохаммед Таха Сияла в ходе переговоров в среду с российским коллегой Сергеем Лавровым неоднократно поблагодарил Россию за ее роль в ливийском урегулировании и выразил надежду на активизацию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.


Глава МИД РФ Сергей Лавров начал переговоры с министром иностранных дел ПНС Мохаммедом Тахой Сиялой с приветствия на арабском: «Алейкум ас-салям». Было видно, что атмосфера встречи разительно отличается от других переговоров с представителями Триполи. Собеседники были явно довольны друг другом.

Это уже второй визит господина Сиялы в Москву за полгода. Предыдущий, совместно с вице-премьером ПНС Ахмедом Майтигом, был в июне. Тогда переговоры прошли без доступа СМИ и были весьма напряженными. Триполи за последний год не раз обвинял Москву в переброске наемников из Сирии в помощь командующему Ливийской национальной армией фельдмаршалу Халифе Хафтару. Москва же никак не могла добиться от Триполи освобождения из тюрьмы российских граждан социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, арестованных в мае 2019 года. Как заявил тогда МИД РФ, это было главным препятствием для «поступательного развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества» между Москвой и Триполи.

10 декабря Максим Шугалей и Самер Суэйфан наконец были освобождены. И Сергей Лавров смог лично поблагодарить за это ПНС в лице Мохаммеда Сиялы.

«Мы заручились твердой поддержкой господина министра, что, если, не приведи Господь, в будущем что-то подобное произойдет опять с нашими гражданами, нам будут незамедлительно предоставлять всю необходимую информацию, доступ к такого рода лицам, чего в случае с Шугалеем и Суэйфаном, к сожалению, не происходило»,— сказал глава МИД РФ.



Со своей стороны, Мохаммед Сияла не раз за время встречи с Сергеем Лавровым поблагодарил его за активную роль России в ливийском урегулировании — как за организацию вместе с «турецкими друзьями» в январе этого года в Москве переговоров между главой ПНС Файезом Сарраджем и Халифой Хафтаром, так и за усилия в подготовке берлинской конференции. Он не преминул напомнить, что Триполи, в отличие от контролирующего восток страны фельдмаршала, был еще в январе согласен на прекращение огня.

Господин Сияла не был одинок в своих комплиментах в адрес России. Вице-премьер Ахмед Майтиг в Москву в этот раз не прилетел, но дал интервью агентству «РИА Новости», где упомянул о российской роли в заключении соглашения о возобновлении добычи и экспорта ливийской нефти. «Россия поддержала и помогала этому соглашению. Безусловно, позитивное участие России в любом соглашении по Ливии является важным элементом для успеха этого соглашения»,— отметил господин Майтиг.

Вице-премьер также выразил надежду на переподписание Москвой и Триполи соглашения о сотрудничестве в экономической сфере, заключенного еще во время правления в Ливии Муаммара Каддафи.

В ходе публичной части нынешних российско-ливийских переговоров ни о каких новых документах речь не шла, однако стороны выразили надежду на активизацию двустороннего сотрудничества — торгово-экономического, инвестиционного и военно-технического. Ливийский министр уточнил, что речь идет о старом контракте РЖД (строительство скоростной железной дороги на участке Сирт—Бенгази), а также о проектах в сфере «энергетики и электричества». «Получили заверения в заинтересованности российских компаний вернуться, как только будут обеспечены условия безопасности»,— добавил он. Впрочем, эти заверения с российской стороны звучат уже много лет в благоприятные моменты отношений между Москвой и Триполи, но от слов к делу стороны так и не перешли. Другой вопрос, что с тех пор, как весной 2019 года фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи, ни о какой работе в Ливии, тем более российских компаний, речи вообще не шло.

В ходе переговоров в Москве обсуждались и перспективы политического урегулирования в Ливии. Сергей Лавров отметил позитивные подвижки, связанные с подписанием в октябре соглашения о прекращении огня и начатым национальным диалогом, при этом он добавил, что ситуация пока остается «хрупкой». Буквально на прошлой неделе фельдмаршал Хафтар потребовал от Турции, которая оказывает Триполи военно-техническую помощь, покинуть ливийскую территорию. По его словам, ей и ее наемникам придется «почувствовать силу оружия». В ответ на это министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе визита в Ливию заявил о готовности Анкары в случае атаки на турецких военных со стороны сил, подконтрольных Халифе Хафтару, обрушить на них всю огневую мощь. Однако, по словам Сергея Лаврова, сейчас не время для взаимных угроз — нужно сосредоточиться на поисках политических компромиссов. Хотя считается, что Москва, в отличие от Анкары, поддерживает не Триполи, а власти на востоке Ливии, российские политики всегда стремились демонстрировать равноудаленность.

Весь этот год Россия и Турция вместе добивались начала диалога между сторонами конфликта. При этом Москва также активно взаимодействовала с Каиром, который безоговорочно занял сторону фельдмаршала Хафтара и чуть не оказался на грани военного конфликта с Анкарой. Поддержка властям на востоке шла также со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, с которыми у Москвы достаточно тесные отношения.

Теперь баланс сил несколько изменился. В конце прошлой недели Триполи впервые с 2014 года посетила египетская делегация, пообещав возобновить работу своего посольства в ливийской столице, а также восстановить авиасообщение между двумя странами. Кроме того, наметилось потепление отношений между Турцией и Саудовской Аравией, что также влияет на ситуацию в Ливии. На встрече в Москве Мохаммед Сияла рассказал Сергею Лаврову о визите египтян в Триполи, а российский министр поделился новостями о своих состоявшихся накануне переговорах с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, где также активно обсуждалась ливийская тема.

На фоне объединения региональных игроков Мохаммед Сияла в ходе переговоров посетовал на раскол по ливийскому вопросу внутри СБ ООН. По его словам, если бы между членами Совбеза было согласие, проблемы его страны решались бы быстрее и ни у кого не было бы иллюзий относительно возможности военного решения конфликта. Так, он намекнул на поддержку фельдмаршала Хафтара со стороны России, а также Франции. Со своей стороны, Сергей Лавров отметил, что «раскола» между членами СБ ООН относительно необходимости урегулирования ливийского конфликта нет, а все разногласия сводятся к вопросу назначения спецпосланника генсека ООН по Ливии. «Этот пост вакантен с марта, но все попытки генсека ООН получить одобрение тех кандидатур, которые пользовались поддержкой Африканского Союза, были заблокированы в одиночку делегацией США»,— сказал глава МИД РФ.

Отметим, что компромисс по кандидатуре спецпосланника был уже почти найден в середине декабря. Эту должность должен был занять координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов. Но он неожиданно объявил об уходе в отставку в конце декабря по личным причинам. Сергей Лавров в очередной раз призвал как можно скорее решить вопрос назначения спецпосланника. «Мы за то, чтобы все международные игроки, которые имеют влияние на территории Ливии, координировали свои подходы»,— подчеркнул он

Марианна Беленькая


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