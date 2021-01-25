Весной в Перми запустят прокат электросамокатов

Учредитель «Технопарка Пермь» Алексей Порошин планирует запустить в Перми систему проката электромобилей и электросамокатов. Ранее этот проект победил на форуме «Сильные идеи для нового времени». Как сообщает пресс-служба «Технопарка», предполагается, что аренда электротранспорта будет доступна уже в этом году. Первый этап — запуск проката электросамокатов — намечен на апрель.

В настоящий момент рабочая группа по развитию электротранспорта на территории Пермского края обсуждает строительство в регионе необходимой для электромобилей и электросамокатов инфраструктуры. Основным препятствием для развития этого рынка является низкая доступность электрозаправочных станций. Сегодня в Перми есть четыре локации с возможностью зарядки электрокара: около аэропорта Большое Савино, рядом с Театром-Театром, на ул. Камчатовской, 26, и ул. Героев Хасана, 81г, при этом зарядить электросамокат можно не везде. Краевые власти обратились к руководству ОАО «МРСК Урала» с просьбой установить электрозаправочные станции на территории региона. Всего должно появиться более 30 точек.

Кроме того, в планах «Технопарка Пермь» — создать в Прикамье центр компетенций по развитию, R&D-офис по проектированию источников питания и сервис по обслуживанию электротранспорта.

Напомним, ООО «Технопарк Пермь» управляет технопарком на площадях бывшего Пермского электротехнического завода. Предоставляет площади для бизнесов и стартапов, которые развиваются в цифровых экономиках. По данным сайта компании, в технопарке сейчас 34 резидента.