Тобольские ученые подвели итоги долгосрочного экомониторинга

В результате анализа лесных экосистем в районе строительства комбината «Запсибнефтехим» было подтверждено, что выраженного негативного воздействия на уровень биоразнообразия при сооружении объекта оказано не было.

Благодаря исследованиям на мониторинговых участках ученые Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения (ТКНС УрО) РАН определили видовой состав сосудистых растений, грибов, лишайников, позвоночных и некоторых групп беспозвоночных животных и даже обнаружили редкие для региона виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу или считавшиеся исчезнувшими. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

На протяжении шести лет специалисты ТКНС УрО РАН анализировали состояние лесных экосистем в районе площадки строительства производственного комплекса компании СИБУР — Западно-Сибирского нефтехимического комбината, ставшего одним из ведущих в мире объектов нефтехимии по глубокой переработке углеводородного сырья.

Этот экологический проект был особенным в истории промышленной России по продолжительности сроков его реализации и объему выполненных работ на стадии строительства и освоения проектной мощности комплекса. Кроме того, ежегодные промежуточные отчеты о результатах научных исследований проходили обязательную экспертизу аудиторов от Международной финансовой корпорации по обеспечению экологической и социальной устойчивости и неизменно заслуживали их положительной оценки.

По словам руководителя проекта, директора ТКНС УрО РАН Игоря Ломакина программа экомониторинга охватывала не только изучение состояния почвы в окрестностях будущего производства. Учеными также проводились исследования биотического разнообразия на подобранных мониторинговых лесных участках в Тобольске и Тобольском районе.

Ученые установили, что на протяжении всего периода строительства «Запсибнефтехима» развитие растительных организмов на исследуемых участках леса проходило в нормальном режиме, характерном для подзоны южной тайги Западной Сибири. «За годы проведения мониторинга был зафиксирован ряд живущих рядом с человеком видов растений — например, амория ползучая, фиалка полевая и другие, но в очень небольшом количестве,— заметил Игорь Ломакин.— Образования спонтанных гибридов и аномальных форм растений не обнаружено, что говорит об отсутствии негативного воздействия на прилегающие к заводу экосистемы на этапе его строительства».

Мониторинговые участки — каждый площадью 1 кв. км — позволили ученым провести обширные исследования биоты в окрестностях завода, в результате чего обнаружены редкие для региона виды флоры и фауны. Так, например, специалисты-ботаники зафиксировали произрастание более десятка видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Тюменской области, в том числе считавшихся исчезнувшими с территории области, а также редкие и исчезающие.

«Это гроздовник виргинский, фегоптерис связывающий, щитовник мужской, борец вьющийся, желтоцвет апеннинский, или адонис сибирский, хохлатка плотная, липа сердцевидная, лук мелкосетчатый, или черемша, венерин башмачок крапчатый, венерин башмачок настоящий, гнездовка настоящая, мякотница однолистная, тайник яйцевидный,— прокомментировала ведущий научный сотрудник группы экологии живых организмов ТКНС УрО РАН Ольга Капитонова.— Из перечисленных видов желтоцвет апеннинский считался исчезнувшим в регионе видом и был занесен в Красную книгу Тюменской области со статусом редкости “0” как вероятно исчезнувший вид».

Благодаря проведенным тобольскими ботаниками исследованиям стало возможным повысить статус редкости этого вида до «1» — вида, находящегося под угрозой исчезновения. А ежегодно проводимый мониторинг состояния популяции желтоцвета апеннинского свидетельствует о том, что сейчас этому виду ничего не угрожает при условии сохранения мест его произрастания.

Среди других интересных находок, обнаруженных в районе исследований, стоит отметить виды грибов, которые являются новыми для территории России,— Crepidotus brunneoroseus и Tarzetta spurcata. А крепидот тобольский (Crepidotus tobolensis) к тому же оказался совершенно новым для науки видом, впервые описанным из окрестностей Тобольска. В составе изученной микобиоты восемь видов относятся к числу охраняемых, включенных в национальную и региональную Красные книги, еще 23 считаются специализированными и индикаторными видами биологически ценных лесов.

По словам научного руководителя проекта Гульсем Алимовой, всего в ходе работ по оценке биоразнообразия на 12 мониторинговых площадках площадью 400 кв. м каждая, шесть из которых расположены в непосредственной близости к заводу, а еще шесть находятся на удалении 7–12,5 км от завода с учетом розы ветров, зафиксировано произрастание 150 видов сосудистых растений и около 380 видов грибов. В результате изучения состава, численности и биомассы почвенной мезофауны зарегистрировано 136 видов беспозвоночных животных.

Также в границах строящегося объекта было зарегистрировано пребывание таких редких охраняемых видов птиц, как обыкновенный осоед, орлан-белохвост и сплюшка. На сегодняшний день все они занесены в Красную книгу Тюменской области с категорией статуса охраны «редкий вид».

В результате долговременных наблюдений за природой с 2015 по 2020 год специалисты Тобольской комплексной научной станции пришли к выводу о том, что строительство и запуск производственных процессов «Запсибнефтехима» не оказали выраженного негативного влияния на уровень биоразнообразия лесных экосистем в пределах мониторинговых участков. В настоящее время компанией СИБУР рассматривается возможность продолжения исследовательских мониторинговых работ, но уже на стадии промышленной эксплуатации завода.

Наталья Зайцева