«Выборжец» купил торфодобывающую компанию

Агрохолдинг «Выборжец» приобрел торфодобывающую компанию «Регионпроект». Стоимость сделки не раскрывается.

Как сообщает «Деловой Петербург», добываемый торф будет использоваться при создании компоста, необходимого для выращивания шампиньонов.

Напомним, что в августе прошлого года холдинг запустил в Лужском районе Ленобласти цех по производству компоста мощностью 40 тыс. тонн. Инвестиции в создание производства составили 2,2 млрд. рублей. «Регионпроект» работает в Гатчинском районе, соседнем с Лужским.