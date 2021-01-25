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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Выборжец» купил торфодобывающую компанию

Агрохолдинг «Выборжец» приобрел торфодобывающую компанию «Регионпроект». Стоимость сделки не раскрывается.

Как сообщает «Деловой Петербург», добываемый торф будет использоваться при создании компоста, необходимого для выращивания шампиньонов.

Напомним, что в августе прошлого года холдинг запустил в Лужском районе Ленобласти цех по производству компоста мощностью 40 тыс. тонн. Инвестиции в создание производства составили 2,2 млрд. рублей. «Регионпроект» работает в Гатчинском районе, соседнем с Лужским.

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