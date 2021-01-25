Обновленная Kia Picanto появится в России в марте

Компания Kia назвала сроки появления и стоимость обновленного хэтчбека Picanto на российском рынке.

Автомобиль получил переработанную оптику, новый дизайн решетки радиатора и колесных дисков, в салоне появились новая приборная панель и усовершенствованная мультимедийная система. Технически хэтчбек не поменялся.

Kia Picanto для России оснащается двумя бензиновыми моторами — 67-сильным литровым с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 84-сильным 1,2-литровым с 4-ступенчатой автоматической трансмиссией.

На российском рынке модель будет доступна в 5 комплектациях по цене от 819,9 тыс. руб. до 1,1 млн руб. Продажи модернизированного Kia Picanto в России начнутся с 5 марта 2021 года.