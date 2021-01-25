В Петербурге шесть учреждений принимают на реабилитацию после COVID-19

С мая более 2,3 тыс. переболевших коронавирусом петербуржцев получили реабилитацию в стационарах, еще более 6 тыс. — амбулаторно. Об этом сообщили “Ъ-СПб” в городском комитете по здравоохранению.

Тариф ОМС на медицинскую реабилитацию для взрослых, перенесших затяжную пневмонию (в том числе после COVID-19) составляет 72,2 тыс. рублей и 45,7 тыс. рублей — на ребенка и включает комплекс мероприятий по оксигенотерапии (гипер-, нормо- или гипобарической), галотерапии и другие методы физиотерапии и лечебной физкультуры.

Пациенты переводятся на лечение либо после стационара — «с койки на койку», либо по направлению поликлиники по месту жительства. У санатория «Сестрорецкий курорт», куда пациенты попадали по путевке стационара без выписки домой, в конце 2020 года закончился контракт, добавили в ведомстве.

Сегодня на медицинскую реабилитацию после перенесенной пневмонии принимают ГБ №40, НМИЦ имени Алмазова и КДЦ №1. В октябре 2020 из этого списка выпала Николаевская больница, переведенная в инфекционный профиль, но в ноябре открылся центр реабилитации переболевших коронавирусом на базе поликлиники №44 во Фрунзенском районе. Дети проходят реабилитацию в ДГБ №1 и Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней ФМБА России. Очередь на нее составляет от полутора до двух месяцев.

Елена Большакова