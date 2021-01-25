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Светлана Ходченкова в Sportmax и украшениях Bvlgari

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ   |  купить фото

«Золотой орел-2021»

Гости церемонии награждения ежегодной кинопремии

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В 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась торжественная ежегодная церемония вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», учрежденной Национальной академией кинематографических искусств и наук России при поддержке ювелирной компании Mercury. Лучшим фильмом года стала картина «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, награду за лучшую режиссерскую работу жюри присудило Андрею Кончаловскому за «Дорогих товарищей». Среди гостей церемонии были: Светлана Ходченкова, Павел Деревянко, Сергей Гармаш, Марина Александрова, Ольга Любимова, Рената Пиотровски и многие другие.


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