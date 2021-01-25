Владимир Радченко возглавил департамент образования мэрии Нижнего Новгорода

Директором департамента образования администрации Нижнего Новгорода с 25 января назначен Владимир Радченко, ранее возглавлявший управление образования Сормовского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее департаментом образования около двух лет руководила Елена Платонова.

Господир Радченко родился в Дзержинске в 1984 году. В разные годы он работал в управлении образования Московского района, в региональном министерстве образования, возглавлял управление образования администрации Сормовского района и был директором школы № 172.

Анастасия Еремина