В Ярославской области от коронавируса за сутки скончались шесть женщин

В Ярославской области за сутки произошло еще шесть смертей от коронавируса. Скончались женщины 1936, 1940, 1946, 1951, 1952 и 1978 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 185 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 177 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по данным на 25 января, в регионе официально подтверждено 27007 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 25328 человек выздоровели. 292 пациента скончались. В больницы госпитализирован 1618 человек, из них 774 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 744 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 13439 человек. На втором месте Рыбинск — 3507 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1489 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 198, 170 и 134 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2800 тестов на COVID-19. На карантине находятся 7815 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов