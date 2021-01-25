Более 51 млн рублей выделят мукомольным и хлебопекарным предприятиям Удмуртии

Минсельхоз России выделит 4,7 млрд руб. предприятиям мукомольной и хлебопекарной промышленности регионов. Из них 42,2 млн руб. выделят Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. Еще 9 млн руб. выделят мукомолам и хлебопекам из бюджета республики.

Указанная мера поддержки направлена на сохранение стабильных цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия. Так, производители муки в Удмуртии получат 25,6 млн руб. в качестве возмещения части затрат на закупку пшеницы, а хлебопекам выделят порядка 25,5 млн руб. на возмещение части затрат на реализацию продукции.

Минсельхоз республики планирует дать старт заявочной кампании с 1 апреля. Субсидии до получателей намерены довести до 15 июня. При этом производители берут на себя обязательство не повышать цены на муку и хлеб.

Отметим, что за январь-ноябрь 2020 года в Удмуртии произвели 63,5 тыс. тонн муки и 49,6 тыс. тонн хлебобулочных изделий. Итоговые годовые показатели ожидаются на уровне 69,4 тыс. тонн и 54,1 тыс. тонн соответственно.