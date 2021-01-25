Главный конкурент TikTok готовит IPO на $5,4 млрд

Второй по величине аудитории сервис коротких видео китайский Kuaishou Technology готовится к проведению IPO в Гонконге. Как сообщает The South China Morning Post, в рамках первичного размещения акций компания надеется привлечь $5,4 млрд.

Сервис, поддерживаемый Tencent Holdings, предложит инвесторам 365 млн своих акций по цене 105–115 гонконгских долларов. При этом сервис допускает реализацию опциона допэмиссии в случае высокого спроса на акции. В этом случае сумма привлеченных средств может достичь $6,2 млрд. Это размещение станет крупнейшим для Гонконгской фондовой биржи с ноября 2019 года, когда свои акции на бирже разместила Alibaba Group, сумев привлечь около $13 млрд.

IPO Kuaishou назначено на 26 января, а стартовая цена акций будет определена 28–29 января. Котироваться на бирже Гонконга Kuaishou начнет 5 февраля. В случае реализации опциона на допэмиссию рыночная капитализация компании достигнет $61,7 млрд.

Кирилл Сарханянц