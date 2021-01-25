Жителю Первоуральска грозит пожизненное заключение за убийство женщины в суде

Свердловский областной суд начал рассматривать дело 37-летнего жителя Первоуральска Вячеслава Попова, его обвиняют в убийстве своей бывшей сожительницы в зале суда в марте прошлого года. Как ранее рассказал сам обвиняемый он совершил это из ревности.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, Вячеславу Попову может грозит пожизненное заключение. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п.п.«а»,«б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство в связи с выполнением потерпевшим общественного долга), ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем) и ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

По данным следствия, убийство произошло 18 марта 2020 года, во время рассмотрения административного дела о причинении обвиняемым побоев своей бывшей сожительнице. «Испытывая к женщине личную неприязнь на почве ревности, подсудимый решил убить ее прямо в помещении мирового суда. Он вооружился ножом и нанес женщине множественные ножевые ранения»,— рассказал Александр Шульга, добавив, что женщина скончалась на месте происшествия.

Очевидцем убийства стал судебный пристав. Он пытался остановить мужчину, в ответ обвиняемый ударил судебного пристава ножом. Обвиняемый пытался ударить ножом еще одного мужчину, который находился в суде и пытался его остановить. Однако мужчина закрыл голову рукой и удар ножом пришелся ему по руке.

«Благодаря совместным действиям судебного пристава и оказавшего ему помощь гражданина, нападавшего удалось вывести из помещения суда, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия, но последствии был задержан. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователем СКР в действиях подсудимого установлены иные противоправные эпизоды, имевшие место до указанных трагических событий в марте 2020 года»,— добавил Александр Шульга.

Так, в начале февраля 2020 года он после ссоры со своей бывшей сожительницей угнал ее автомобиль. Эту же машину мужчина дважды (в феврале и начале марта 2020 года) умышленно повреждал, причинив ущерб на общую сумму более 60 тыс. руб. Также в начале февраля Вячеслав Попов уже совершал покушение на убийство бывшей сожительницы. Он избил ее, но женщина сумела вырваться и убежать.