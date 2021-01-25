Турпоток в Казань в 2020 году снизился в два раза За год в городе побывали 1,7 млн человек

В Казани по итогам 2020 года турпоток составил 1,7 млн человек, что на 52% меньше, чем в 2019-м. Об этом на деловом понедельнике заявила директор комитета по развитию турима Дарья Санникова.

По ее словам, Казанский кремль в ушедшем году посетили почти 1,830 млн человек, что на 42% меньше, чем за год до этого. «Такой спад был прогнозируемым, поскольку из статистики выбыли месяцы самоизоляции, это самый активный период туристического сезона: конец марта, апрель, май с традиционно высокими показателями», — отметила госпожа Санникова.

Она добавила, что в 2020 году в Казань прибыли порядка 117 тыс. иностранных туристов, что на 40% меньше, чем по итогам 2019-го. «В основном иностранные граждане приезжали из Китая, Казахстана, Египта, Турции, Украины и Белоруссии», — отметила Дарья Санникова.

"Ъ-Казань"