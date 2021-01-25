ИГЖН назвала лучшие и худшие управляющие компании региона

Лучшими управляющими компаниями в Пермском крае признаны ООО «Декос» из Добрянки и ООО «Домоуправление» из Верещагино. Этот следует из рейтинга, опубликованного региональной инспекцией Госжилнадзора (ИГЖН).

В тройку худших вошли ООО «Жилищно-сервисная компания», ООО «ЗУК» и ООО «УК „Абсолют“» из Перми. В совокупности они управляют 95 жилыми домами. Как сообщает ИГЖН, при составлении рейтинга учитывались выявленные нарушения, долги перед ресурсоснабжающими организациями, информационная политика управляющих компаний, работы по обустройству территории и прочее. Всего оценка была дана 338 управляющим компаниям Пермского края. Рейтинг размещен на сайте ИГЖН по Пермскому краю, а также на портале «Управляем вместе».