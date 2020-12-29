Чего им еще WADA Россия может обжаловать вердикт CAS по поводу допинговых санкций в швейцарском суде

Российская сторона собирается обжаловать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу справедливости наложенных на нее Всемирным антидопинговым агентством (WADA) санкций, ссылаясь на «многочисленные процессуальные решения». Это намерение может показаться странным, учитывая и тот факт, что CAS несколько смягчил первоначальный санкционный пакет, и статистику, говорящую о том, что Федеральный суд Швейцарии крайне редко удовлетворяет такие апелляции. Впрочем, последний положительный случай совсем свежий — это дело китайского пловца Сунь Яна, которому успешная апелляция поможет если не избежать допинговой дисквалификации, то по крайней мере выступить на Олимпиаде в Токио, куда сборная России, в соответствии с санкциями, должна отправиться в нейтральном статусе и, не исключено, в урезанном составе.

О том, что российская сторона рассматривает возможность подачи апелляции на вердикт Спортивного арбитражного суда по поводу справедливости наложенных на нее Всемирным антидопинговым агентством санкций, рассказал ТАСС президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. ОКР участвовал в важнейшем для мирового спорта процессе в качестве третьего заинтересованного лица (основным участником являлось Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)).

Однако фактически он являлся основной пострадавшей стороной, поскольку санкционный пакет затрагивал в первую очередь выступление олимпийской сборной страны.

Говоря о том, почему тема апелляции в Федеральный суд Швейцарии превратилась в актуальную, господин Поздняков отметил, что «в ходе арбитражной процедуры и до вынесения финального решения ОКР совместно с ответчиком, третьими лицами неоднократно обращал внимание на многочисленные процессуальные нарушения, которые касались компетенции Спортивного арбитражного суда». Он сказал, что в данный момент «не очень правильно» говорить, «какие именно моменты вызывают вопросы», пообещав «за время новогодних праздников и рождественских каникул у наших европейских партнеров» «детально проработать позицию».

Сама по себе идея обращения в кассационную инстанцию может показаться странной по двум причинам. Первая заключается в самом содержании вердикта CAS, обнародованного 17 декабря. На процессе, которым он увенчался, рассматривалась правомерность решения исполкома WADA годичной давности, принятого в декабре прошлого года. В связи с многочисленными «несоответствиями», обнаруженными в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы, он последовал рекомендации лишить статуса соответствия РУСАДА и применить к стране, нарушившей условия его восстановления, целый набор санкций, предусмотренных новым международным стандартом по соответствию сторон. В санкционном пакете содержалось множество пунктов. Некоторые означали колоссальный ущерб для отечественной спортивной отрасли.

Наиболее обсуждаемый относился к формату выступления российских спортсменов на так называемых главных международных соревнованиях (major events) в ближайшие четыре года.

Главными WADA называло крупнейшие состязания, имеющие всемирный, а не региональный характер. Это в том числе летняя Олимпиада в Токио, перенесенная из-за пандемии коронавируса с лета 2020 года на лето 2021-го, а также зимняя Олимпиада в Пекине и чемпионат мира по футболу в Катаре — он, как и пекинские Олимпийские игры, состоится в 2022 году. На них, как и на других соревнованиях, WADA обязало российских спортсменов выступать в нейтральном статусе без права использования национальной символики, даже запретив упоминание страны.

Кроме того, агентство подтвердило, что для допуска на соревнования российским спортсменам придется проходить через фильтры, подобные тем, что применялись при выдаче им приглашений на пхёнчханскую Олимпиаду 2018 года. А вдобавок к этому России запретили проводить или претендовать на проведение главных соревнований.

Между тем CAS, формально не поставив под сомнение справедливость санкций WADA, все же достаточно существенно смягчил их.

Наиболее заметное изменение — срок действия санкций, сокращенный вдвое, с четырех до двух лет, хотя и отсчитывающийся теперь не с момента проведения исполкома WADA, а с 16 декабря 2020 года.

Таким образом, из санкционного периода выпали два топовых турнира, право принять которые досталось России,— приходящиеся на 2023 год чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге и Универсиада в Екатеринбурге.

Положения, касающиеся нейтрального статуса, тоже стали мягче. CAS разрешил использование на форме спортсменов как слова «Россия» рядом с обозначением «нейтральный атлет», так и цветов национального флага. Кроме того, арбитраж уточнил формулировку WADA по поводу невозможности присутствия на Олимпийских играх российских официальных лиц. Он счел его возможным, если принимающая состязания страна приглашает на них чиновников в качестве почетных гостей.

Вторая причина заключается в статистике. В высшую судебную инстанцию Швейцарии ежегодно поступает около 400 дел, по которым ранее суды нижестоящих инстанций уже вынесли решения, и лишь в единичных случаях они отменяются. А что касается споров, связанных со спортивной сферой, в которых последней инстанцией является существующий с 1984 года CAS, то тут отмена была зафиксирована лишь дважды.

Спортивный менеджер Андрей Митьков полагает, что ОКР, готовя апелляцию на вроде бы достаточно мягкий вердикт, не исключено, захотел просто «затянуть дело»: новый судебный процесс отложит вступление в силу санкций на неопределенный срок, а сборная России получит шанс поехать и на Олимпиаду в Токио в полноценном статусе.

Господин Митьков также сказал “Ъ”, что, «вероятно, те, кто настаивает на опротестовывании результатов процесса, вдохновились примером Сунь Яна».

Речь как раз о самом свежем из двух успешных кейсов оспаривания вердиктов CAS в Федеральном суде Швейцарии. На прошлой неделе он отменил решение спортивной арбитражной инстанции о восьмилетней дисквалификации знаменитого китайского пловца, трехкратного олимпийского чемпиона Сунь Яна. Основанием послужило то, что председатель судебного состава CAS, слушавшего дело, бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини неоднократно нелестно высказывался о китайцах в социальных сетях. Суд усомнился в беспристрастности господина Фраттини.

При этом в WADA не сомневаются, что на повторном процессе вина Сунь Яна будет подтверждена и он вновь будет дисквалифицирован. Собственно, именно таким был исход кейса, создавшего прецедент. В 2007 году аргентинский теннисист Гильермо Каньяс добился отмены решения CAS о назначении ему 15-месячной дисквалификации за допинговое нарушение. Федеральный суд счел, что в CAS было нарушено право господина Каньяса на то, чтобы дать показания. Грубое процессуальное нарушение было устранено в результате повторного рассмотрения дела, а по его итогам Гильермо Каньяс получил все те же 15 месяцев дисквалификации. Однако в случае с Сунь Яном, который в 29 лет вряд ли заглядывает слишком далеко в спортивное будущее, гораздо важнее то, что, если вопрос с его санкциями не рассмотрят в оперативном порядке, он выступит на Олимпиаде в Токио, юридически еще не считаясь отстраненным от соревнований.

Алексей Доспехов