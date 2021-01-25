Студенты хотят получать 22–37 тыс. рублей

Cтуденты в России рассчитывают в среднем на зарплату от 21,6 тыс. до 37 тыс. руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter. Несмотря на учебу большинство учащихся вузов сообщили, что готовы трудиться полный рабочий день.

Чаще всего в 2020 году студенты искали работу «начинающим специалистом» (11%), продавцом-консультантом (4,3%) и администратором (4,2%). Самые популярные профессиональные области по доле резюме — «начало карьеры» (18%), «наука и образование» (11%), «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (10%).

На полную занятость готово 87% студентов, 31% ищет работу с частичной занятостью, проектная работа интересует 8% студентов, стажировки искало 7% учащихся вузов. Заниматься волонтерством готово 2% студентов.

Полный рабочий день интересует 81% студентов, вакансии со сменным и гибким графиком ищет 29% и 33% учащихся соответственно. 20% молодых специалистов хотят работать удаленно, 5% студентов ищут работу вахтовым методом.

В среднем по России студенты ожидают зарплату от 21 600 до 37 тыс. руб., медианная ожидаемая зарплата — 27 500 руб. Наивысшая медианная зарплата (70 тыс. руб.) ожидается среди студентов в Чукотском автономном округе, студенты из Магаданской и Сахалинской областей, Ямало-Ненецкого автономно округа рассчитывают на зарплаты 50 тыс. руб. В Москве для студентов ожидаемая медиана зарплат составила 45 тыс. руб. Ниже всего ожидания по зарплате у специалистов из Алтайского края, Республик Кабардино-Балкария, Алтай, Марий Эд, Мордовия, а также Кировской, Курганской, Псковской и Тамбовской областей — 20 тыс. руб.

Ранее «Работа.ру» выяснила, что самую высокую зарплату без опыта — до 160 тыс. руб. в месяц — могут получить программисты С++ со знанием принципов объектно ориентированного программирования. А по данным исследования Kontakt InterSearch Russia, сейчас компании больше всего заинтересованы в молодых IT-специалистах (32%), менеджерах по продажам (26%), инженерах (24%) и маркетологах (23%). Главной проблемой при найме молодых специалистов большинство работодателей (71%) назвали завышенные зарплатные ожидания.

Подробнее — в материале “Ъ” «Выпускники хотят, но не могут работать удаленно».