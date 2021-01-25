Работа.ру назвала самые высокооплачиваемые вакансии для студентов

Самую высокую зарплату без опыта — до 160 тыс. руб. в месяц — могут получить программисты С++ со знанием принципов объектно-ориентированного программирования, приводит «РИА Новости» данные из исследования сервиса Работа.ру. Помимо IT, наиболее высокие зарплаты для начинающих специалистов зафиксированы в сфере администрирования.

Соискателю, знающему С++ и претендующему на 160 тыс. руб. в месяц, предстоит заниматься разработкой CRM- и ERP-систем, а также построением хранилищ данных. Несколько меньше готовы платить программисту без опыта, знающему Visual Basic (VB) и SQL, — до 130 тыс. руб, говорится в сообщении. До 80 тыс. руб. начинающему веб-разработчику готова платить служба доставки цветов. Среди актуальных высокооплачиваемых вакансий для студентов сервис нашел и предложение по работе администратором медцентра с зарплатой до 105 тыс. руб. и графиком 2/2.

По данным исследования Kontakt InterSearch Russia, сейчас компании больше всего заинтересованы в молодых IT-специалистах (32%), менеджерах по продажам (26%), инженерах (24%) и маркетологах (23%). Главной проблемой при найме молодых специалистов большинство работодателей (71%) назвали завышенные зарплатные ожидания.

Подробнее — в материале “Ъ” «Выпускники хотят, но не могут работать удаленно».