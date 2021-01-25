Новосибирские ученые сфотографировали «британский» штамм коронавируса

Фото: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Ученые новосибирского центра «Вектор» первыми в мире сфотографировали «британский» штамм COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Фото сделано под микроскопом. По мнению ученых, тест-система Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм.

«Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных»,— сообщает Роспотребнадзор.

Ученые сфотографировали штамм вируса, выделенный от человека в декабре 2020 года. Согласно их выводам, британская мутация не снизит эффективность противокоронавирусной вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной в новосибирском центре «Вектор».

К 20 января «британский» штамм COVID-19 обнаружили в 60 странах и местностях. Великобритания сообщила об этой мутации в середине декабря 2020 года. Премьер-министр страны Борис Джонсон говорил, что она может быть на 70% более заразной.

О «британском» штамме коронавируса — в материале “Ъ” «Великобритании устроили COVID-блокаду».