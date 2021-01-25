В Прикамье вакцинация проводится лишь в двух городах, ожидается поступление новой партии «Спутника V»

В пермских поликлиниках приостановлена вакцинация против коронавирусной инфекции. Как сообщает Properm.ru со ссылкой на свой источник в краевом минздраве, в связи с повышенным ажиотажем первая партия вакцины «Спутник V» закончилась. По словам собеседника издания, власти региона уже закупили новую партию (108 тыс. доз), которая должна прийти до конца января.

По данным сервиса «К врачу», на сегодняшний день запись для вакцинации есть в поликлиниках в Чусовом и Соликамске. В поликлиниках Перми прививают только тех, кто уже прошел вакцинацию первым компонентом и необходимо поставить второй.

Напомним, с начала производства вакцины от коронавирусной инфекции в Пермский край поступило 8542 дозы препарата. Вакцинация проводится в два этапа, второй компонент вводится на 21-й день после первого. По состоянию на конец прошлой недели, первым компонентом вакцины «Спутник V» в Прикамье было привито 5224 человека, вторым — 1651 человек.

Ранее краевые власти сообщали, что поставка большой партии вакцины (более 30 тыс. комплектов) в регион ожидается до конца месяца, а в феврале в Прикамье должно прийти еще 70 тыс. доз препарата.