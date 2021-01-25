Петербург стал лидером по числу задержанных журналистов во время несогласованной акции

Петербург стал лидером по числу задержанных журналистов во время несогласованной властями акции в поддержку Алексея Навального. За фиксировано минимум 16 таких случаев, говорится в заявлении Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области.

Сотрудники СМИ задерживались несмотря на наличие у них необходимых документов и отличительных знаков. Причины задержания журналистам оперативно не разъяснялись, многих отпустили после проверки документов, без протоколов.

«Предположительно, это делалось для того, чтобы сотрудники редакций просто не успели вернуться в эпицентр событий для их оперативного освещения»,— говорится в заявлении. Союз журналистов намерен дать оценку действиям сотрудникам полиции.

Председатель Союза Людмила Фомичева обратилась к начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину с просьбой провести проверку законности задержаний сотрудников СМИ.

Напомним, что среди задержанных был и корреспондент “Ъ-СПб” Олег Дилимбетов. Из 46-ого отдела полиции Петродворцового района он был отпущен через несколько часов после задержания.