Ребелу де Соуза переизбран президентом Португалии

Действующий президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза набрал 61,6% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 98% протоколов, свидетельствуют данные МВД страны. Его ближайшие соперники — юрист Ана Гомеш и лидер крайне правой партии «Хватит!» Андре Вентура — получили 12,24% и 11,9% голосов соответственно.

Избирательные участки закрылись 24 января в 19:00 по местному времени (22:00 мск). Вскоре после закрытия участок СМИ со ссылкой на экзитполы сообщили, что господин Ребелу ди Соуза заручился поддержкой более 50% голосовавших — этого достаточно, чтобы не проводить второй тур выборов.

В 2016 году Марселу Ребелу ди Соуза был избран президентом Португалии на пятилетний срок. Глава государства не может занимать пост президента больше двух сроков подряд, однако общего ограничения на число президентских сроков нет.