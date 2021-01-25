Три вуза в Воронеже возвращают очное обучение с 8 февраля

Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) с началом нового семестра 8 февраля не планирует продлевать дистанционную форму обучения, студенты будут возвращаться в аудитории, в первую очередь, на практические занятия. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в пресс-службе вуза.

«Приказа Минобрнауки, продлевающего дистанционное образование нет, поэтому нам пока ничто не мешает строить планы на выход в оффлайн. Мы их и строим, разумеется, если никаких дополнительных рекомендаций о продлении дистанционного обучения не появится. Пока у нас в планах — сделать упор на практические занятия, которых ребята из-за дистанта были надолго лишены. День российской науки (празднуется 8 февраля.— “Ъ-Черноземье”) рассчитываем отпраздновать встречей со своими студентами»,— сказали во ВГУИТ.

Также о выходе студентов на очное обучение с 8 февраля сообщил Воронежский государственный лесотехнический университет имени Морозова (ВГЛТУ), если до этой даты не будет решений о продолжении дистанционного формата от Минобрнауки и регионального оперштаба по противодействию коронавирусу.

Ранее, напомним, стало известно, что с началом нового семестра крупнейший в Черноземье Воронежский государственный университет (ВГУ) также планирует вернуться к привычной полностью очной форме занятий. Студенты с 8 февраля вернутся с дистанционного обучения в аудитории, где будут заниматься с соблюдением масочного режима.

Другие воронежские вузы пока публично планы прекращения дистанционного обучения не анонсировали.

Подробнее о том, как вузы Черноземья осенью возвращались к дистанционному обучению, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Один студент в вузе, другой дома».

Сергей Калашников