ВГУ вернет студентов в аудитории с 8 февраля

С началом нового семестра крупнейший в Черноземье Воронежский государственный университет (ВГУ) планирует вернуться к привычной полностью очной форме занятий. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил ректор ВГУ, депутат облдумы Дмитрий Ендовицкий. Студенты с 8 февраля вернутся с дистанционного обучения в аудитории, где будут заниматься с соблюдением масочного режима.

ВГУ, напомним, вернулся на дистанционное обучение в конце октября, такую рекомендацию дал оперштаб области под руководством губернатора Александра Гусева. Ректор распорядился обеспечить на всех факультетах «долю обучающихся без использования дистанционных технологий по всем образовательным программам до не более 10% от студентов». Оставшаяся в ВГУ «контактная работа», требующая специального лабораторного и научного оборудования, а также экзамены в аудиториях, организовывались с соблюдением всех санитарно-эпидемилогических норм и рекомендаций Роспотребнадзора.

Другие вузы региона, по сведениям “Ъ-Черноземье”, тоже обсуждают отказ от дистанционной формы обучения в новом семестре, однако еще не сообщали об окончательных решениях.

Подробнее о том, как вузы Черноземья осенью возвращались к дистанционному обучению — в материале “Ъ-Черноземье” «Один студент в вузе, другой дома».

Сергей Калашников