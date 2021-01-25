5 миллиардов долларов составил, по данным Минфина США, на 1 декабря 2020 года объем вложений РФ в гособлигации США (US Treasuries, UST). В сравнении с предыдущим месяцем этот показатель сократился на $1,2 млрд, с начала 2020 года — упал вдвое, на $5 млрд. Пик российских вложений в UST был достигнут в октябре 2010 года — $176,3 млрд. В апреле 2018 года, после объявления США жестких антироссийских санкций, начался ускоренный вывод резервов РФ из UST. Тогда вложения России сократились вдвое, с $96,1 млрд до $48,7 млрд, в мае 2018-го — еще втрое, до $14,9 млрд. После этого они в течение почти двух лет понемногу сокращались, а в марте 2020-го резко упали до минимума в $3,9 млрд.