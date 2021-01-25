Тяжкая китайская доля

Торговая сделка между США и Китаем, заключенная в январе 2020 года по итогам длительных переговоров, в условиях пандемии была выполнена КНР лишь частично — на 58%, но Китай действительно нарастил объем закупок американских товаров, свидетельствуют данные Peterson Institute for International Economics (PIIE). Всего импорт КНР составил около $100 млрд при плане в $173,1 млрд, и к концу года доля выполнения сделки выросла: по итогам января—июля она составляла лишь 50%.

Напомним, торговая сделка между США и Китаем вступила в силу 14 февраля этого года, по ее условиям Китай обязался в 2020–2021 годах суммарно увеличить закупки американских товаров примерно на $200 млрд к уровню 2017 года в обмен на отказ Вашингтона от проведения последнего раунда повышения пошлин и снижение вдвое (до 7,5%) тарифа на китайский импорт в объеме $112 млрд. В том числе к концу 2020 года страна должна была нарастить поставки на $63,9 млрд. Список товаров в соглашении охватывает импорт 2017 года в размере $109,2 млрд (71% импорта КНР из США, $154,9 млрд).

Фактические закупки сельхозпродукции составили $23,5 млрд против $36,6 млрд по плану (64% от цели, при этом в 2017-м поставки составили $24,1 млрд), промтоваров — $66,7 млрд против $111,2 млрд (60%, в 2017-м — $78,3 млрд), энерготоваров — $9,8 млрд против $25,3 млрд (39%, в 2017-м году — $6,8 млрд), свидетельствуют расчеты PIIE. По прочим товарам, не охваченным сделкой, импорт КНР составил $35 млрд — на 23% меньше, чем в 2017-м году ($45,6 млрд).

В результате по итогам года торговый оборот КНР с США вырос на 8,3%, до $586,73 млрд. Китайский экспорт, в свою очередь, увеличился на 7,9%, до $451,8 млрд, а поставки американских товаров в Китай — на 9,8%, до $134,9 млрд. Рост поставок КНР отмечался не только в США — по итогам года суммарно они выросли на 3,6% по сравнению с 2019 годом, до рекордных $2,59 трлн. В то же время импорт КНР сократился на 1,1%, до $2,06 трлн, свидетельствуют данные китайской таможни. Сальдо торгового баланса Китая по итогам 2020 года увеличилось до $535 млрд (максимум с 2015 года). В итоге, несмотря на действие американских пошлин и ограничений на поставки ряда компаний, в 2020 году Китай нарастил свою долю в глобальной торговле — ранее, в 2019-м, она составляла около 13,4%.

Татьяна Едовина