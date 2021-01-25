«Почта России» сбрасывает груз

«Почта России» планирует капитализировать свои непрофильные активы. По данным “Ъ”, госкомпания готовится подписать соглашение с «Баркли» Леонида Казинца и «РКС Девелопментом» семьи Игоря Сагиряна, которые на первом этапе займутся редевелопментом штаб-квартиры почтового оператора на Варшавском шоссе на юге Москвы и здания у креативного кластера «Винзавод» в центре столицы. Участников рынка, впрочем, выбор контрагентов удивил: по их мнению, у будущих партнеров госкомпании нет опыта в реализации подобных проектов.

«Баркли» Леонида Казинца и «РКС Девелопмент» семьи финансиста Игоря Сагиряна планируют подписать с «Почтой России» соглашение о сотрудничестве, рассказал источник “Ъ”, близкий к сторонам. По его словам, госкомпания передаст девелоперам в управление ряд своих объектов, которые будут перестроены. Среди первых объектов — штаб-квартира «Почты России» на Варшавском шоссе, 37 на юге Москвы и здание в Мрузовском переулке, 12 в районе арт-пространства «Винзавод» в центре города. В «Почте России», «Баркли» и «РКС Девелопменте» отказались от комментариев.

О своих планах переехать в новый офис «Почта России» заявляла еще в мае 2020 года. Госкомпания решила съехать из здания (40 тыс. кв. м) на Варшавском шоссе и арендовала 37 тыс. кв. м в бизнес-центре «ВЭБ Арена». Старый офис почтового оператора девелоперы планируют реконструировать в городской центр логистики, говорит источник “Ъ”. На базе устаревшего здания площадью 11 тыс. кв. м в Мрузовском переулке девелоперы планируют создать научный центр «с функцией коливинга (совместное проживание группы людей, где под общественные зоны выделено 30–50% площадей.— “Ъ”)», добавляет собеседник “Ъ”. Инвестиции в оба проекта могут достигнуть 5 млрд руб., подсчитал партнер Colliers International Владимир Сергунин. Впрочем, приступить к проекту редевелопмента штаб-квартиры «Почты России» партнеры не смогут как минимум в ближайшие полгода, говорит другой источник “Ъ”. «Этот проект может стартовать только после переезда госкомпании в новый офис, где сейчас идут ремонтные работы»,— добавляет он. По его мнению, объект у «Винзавода» лучше было бы совсем снести и построить на этой площадке новый, но это потребует много времени на согласование документации в мэрии.

«Баркли», специализирующаяся на строительстве жилой недвижимости, интересуется складским сегментом и ранее уже искала площадки для реализации такого проекта, говорит один из участников рынка. Но управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков считает, что провести редевелопмент штаб-квартиры «Почты России» под логистический центр будет сложно: «здание спроектировано для специфичных функций почтового оператора, которые сейчас неактуальны». Он считает, что на Варшавском шоссе можно построить и жилой комплекс. К тому же рядом с этим объектом у «Баркли» и РКС уже есть площадка, на которой можно реализовать 60,5 тыс. кв. м жилой недвижимости (см. “Ъ” от 30 сентября 2020 года).

Гендиректор Key Capital Сергей Камлюк сомневается, что у компаний достаточно компетенций для редевелопмента. Он напоминает, что в портфеле у «Баркли» и «РКС Девелопмента» нет реализованных объектов редевелопмента и команды, обладающей соответствующей экспертизой. Собеседник “Ъ” также напоминает о финансовых проблемах «Баркли»: имея репутационные риски и проблемы с банком, компании разумнее найти для реализации проектов партнеров из числа крупных инвесторов. С этим согласен и Алексей Новиков: он предполагает, что застройщики поучаствуют в проектах в качестве fee-девелопера, то есть они не будут инвестировать собственные средства.

Сергей Камлюк относится осторожно к планам «Баркли» и «РКС Девеломпента», так как заключительное решение о судьбе объектов еще не принято — они, вероятно, будут реализованы на торгах. Это подтверждается тем фактом, что в ноябре 2020 года «Почта России» опубликовала документ, согласно которому подготовит реестр непрофильных активов, «единственным способом реализации которых является продажа на торгах».

Дарья Андрианова