24 января умер Александр Анатольевич Федоров, председатель совета директоров группы ЧТПЗ

С большой болью и прискорбием восприняли известие о кончине нашего друга и соратника Александра Анатольевича Федорова.

Он был сильным, мудрым, справедливым и отзывчивым человеком, выдающимся профессионалом, который отдал металлургии более 40 лет.

«Металлоинвест» и ЧТПЗ связывают давние партнерские отношения. Все это время мы были рады возможности делового и человеческого общения с Александром Анатольевичем, который был настоящим символом и лидером своего коллектива.

Приносим самые глубокие и искренние соболезнования всему коллективу ЧТПЗ, родным, близким и коллегам Александра Анатольевича.

Он навсегда останется в наших сердцах!

Назим Эфендиев, генеральный директор УК «Металлоинвест»