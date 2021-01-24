Казначеи ошиблись с процентом В Дагестане по делам о взятках арестованы двое сотрудников республиканского УФК

Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Дагестану возбудили два уголовных дела о взяточничестве в отношении сотрудников отделов республиканского управления Федерального казначейства (УФК) в Махачкале и Дербенте. В воскресенье оба подозреваемых были арестованы судом на два месяца.

Уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела №1 управления Федерального казначейства России по Дагестану Магомеда Ашаханова было возбуждено по п. «б» и п. «в» ч. 5 ст. 290 (вымогательство взятки в крупном размере) УК РФ.

По версии следствия, по результатам выполнения муниципальных контрактов между подрядной организацией и городским управлением ЖКХ Махачкалы документы для перечисления 38 млн руб. за выполненные работы были направлены для исполнения в местный отдел УФК. В ноябре 2020 года руководитель подрядной организации, не получившей денег, обратился в городской отдел казначейства.

Замначальника отдела Ашаханов сказал ему, что для беспрепятственного перечисления денег через казначейство тот должен выплатить ему 1% от всей суммы, то есть 380 тыс. руб.

В декабре, после перечисления части денежных средств (более 25 млн руб.) на расчетный счет подрядной организации ее руководитель передал сотруднику казначейства 100 тыс. руб. А в конце месяца, после перечисления оставшейся суммы, замначальника городского отдела УФК напомнил руководителю подрядной организации о «долге» в 280 тыс. руб.

Потерпевший написал заявление о вымогательстве в правоохранительные органы, и 22 января Магомед Ашаханов после получения второй части взятки был задержан с поличным сотрудниками республиканского УФСБ в своем служебном кабинете.

В воскресенье, 24 января, Советский районный суд Махачкалы арестовал его на два месяца, до 22 марта включительно. Об этом “Ъ” сообщила пресс-служба суда. На такой же срок суд постановил заключить под стражу главного казначея отдела УФК в Дербенте Магомеда Ибрагимова. Он также заподозрен в вымогательстве взятки в крупном размере.

По версии следствия, по результатам выполнения муниципальных контрактов между подрядной организацией и городским управлением капитального строительства документы для перечисления 30 млн руб. за выполненные работы были направлены для исполнения в дербентский отдел казначейства. Однако деньги не поступили, и в декабре руководитель подрядной организации обратился по этому вопросу в городской отдел УФК. Главный казначей отдела назвал ему «цену» вопроса — 200 тыс. руб.

Потерпевший также написал заявление в правоохранительные органы, и 22 января после получения 200 тыс. руб. подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками УФСБ.

Юлия Рыбина, Махачкала