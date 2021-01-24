Новым главным архитектором Анапы стала Карина Бронникова

Фото: @karina_bronnikova

Главным архитектором Анапы назначена Карина Бронникова. Информация об этом размещена на ее странице в Instagram.

«С октября я исполняю обязанности главного архитектора города, и вот все бюрократические моменты позади и я назначена на должность», - написала госпожа Бронникова. Она отметила, что новый мэр Анапы позвал ее в команду как творческого человека, который будет заниматься созданием комфортной городской среды, развитием общественных пространств, развитием туристических маршрутов и пр.

Карина Бронникова выпускница Кубанского государственного университета, финалист образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Имеет опыт работы в ООО «Роскомтехнология», болгарском архитектурном бюро «BD Arch», краснодарской инжиниринговой компании «Группа Промышленно-гражданского инжиниринга», проектной мастерской «Южная Региональная Строительная Компания» и др.

Как писал "Ъ-Кубань", в Анапе начальником отдела по делам несовершеннолетних назначена Галина Пивень, которая ранее возглавляла управление по делам молодежи. Новым начальником управления образования стала Людмила Позднеева, стаж которой в отрасли составляет более 25 лет. Олег Салтановский утвержден на должность главы администрации Гостагаевского сельского округа. До этого он 18 лет работал в АО «Зеленстрой».

Наталья Решетняк