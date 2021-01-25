«СКА Арена» приобретает концептуальный облик

«СКА Арена» представила концепции спорткомплекса на месте бывшего СКК «Петербургский», подготовленные четырьмя архитектурными бюро, включая одно петербургское. Участники подготовили разные варианты облика будущего спортивного сооружения: кто-то сделал его максимально похожим на предшественника, а кто-то — «принципиально новую архитектуру для этого места». Теперь до 20 февраля инвестор будет определять победителя, исходя из эксплуатационных и экономических параметров концепций, а также временных затрат на реализацию проектных решений. Собеседники издания сетуют на «печальную судьбу» спорткомплекса, добавляя, что при принятии решения о выборе его внешнего облика нужно учесть не только его архитектурные и технические параметры, но и социальные.

В конце прошлой недели концессионер проекта реконструкции (а по факту — строительства нового спорткомплекса на месте демонтированного) СКК «Петербургский» — ООО «СКА Арена» — представило концепции фасадов будущей ледовой арены на проспекте Юрия Гагарина и прилегающего к ней парка. Свои работы в рамках проводимого инвестором за счет собственных средств международного конкурса подготовили четыре участника: Asymptote Architecture (США), M.A.R.K. Architect Seppo Mantyla, Coop Himmelblau (Австрия), а также петербургское бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». При этом накануне комиссия по землепользованию и застройке по обращению концессионера увеличила допустимую высоту здания до 60 м: новая арена будет в 1,5 раза выше, чем СКК «Петербургский».

Представитель «СКА Арены» не уточнил “Ъ” бюджет проводимого конкурса, заметив, что он находится «в пределах общепринятой практики». По данным собеседников издания, денежное вознаграждение за аналогичный объем работ может составлять €50–60 тыс.

В презентации концепции американского архбюро Asymptote Architecture говорится о «синергии столкновения науки и искусства». «Бозон Хиггса, тектоничность форм и творчество одного из лидеров мирового художественного авангарда Наума Габо определили для архитектора формат работы с большими формами, а работа "Осень" Сони Делоне вдохновила автора на принцип объединения здания арены и парка»,— отмечают разработчики.

Основная архитектурная идея M.A.R.K. Architect Seppo Mantyla при подготовке концепции была в создании «простой формы, в которой, с одной стороны, будет показана сила и мощь стадиона, с другой, сохранится отсыл к первому проекту». «Две световые орбиты, которые опоясывают арену, символизируют первый пилотируемый полет советского космонавта Юрия Гагарина, а движение световой точки по периметру в течение 108 минут — время, проведенное в полете»,— говорится в презентации.

В основу концепции, предложенной австрийским бюро Coop Himmelblau, легли башня Владимира Татлина, плакаты Эль Лисицкого, динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.

Что касается проекта, подготовленного петербургским архитектурным бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры», то, по словам соучредителя архбюро архитектора Михаила Кондиайна, за основу был взят образ звездного неба и млечного пути, адресованный молодому поколению, которое «зажжет множество новых звезд на небосклоне искусства, науки и спорта». Как говорится в представленной презентации, архитекторы поместили здание арены в «легкую, как облако, прозрачную оболочку из пространственной вантовой конструкции, которая может создавать самые разнообразные образы благодаря вечерней подсветке или почти исчезать в темное время, превращаясь в еле заметный "мираж"».

По словам руководителя компании-концессионера Алексея Флегантова, сейчас основной задачей для заказчика конкурса станет просчет всех возможных эксплуатационных и экономических параметров концепций, а также определение того, сколько времени займет реализация того или иного решения. Только после этого «СКА Арена» сможет назвать имя победителя и проект, который будет вынесен на обсуждение. Принять соответствующее решение инвестор намерен до 20 февраля.

Глава экспертной группы комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Александр Карпов назвал формат проведения международного конкурса «правильным подходом», в особенности после того, как прежняя концепция была принята на Градсовете в штыки. При этом господин Карпов выразил обеспокоенность тем, что зачастую многое из представленного на первоначальных иллюстрациях не реализуется на практике, поскольку не применимо для российских условий. «Сейчас важно не выявить самый сильный проект, а выяснить допустимые параметры проекта: и технические, и архитектурные, и социальные»,— добавил он.

В разговоре с “Ъ” Михаил Кондиайн отметил, что тема СКК для Петербурга «очень острая, если не сказать болезненная». «Хотелось попытаться что-то исправить. Именно поэтому мы старались сделать концепцию нейтральной и легкой, максимально вписав объект в окружающую разнохарактерную архитектуру»,— объяснил он. Комментируя проекты других участников, господин Кондиайн отметил, что «каждый из них пошел по своему пути». «Кто-то постарался вернуться к прежнему облику СКК. Мы отмели эту идею, потому что в прежнем здании самым ценным была конструкция, а уже его архитектура была ей подчинена. Кто-то хотел сделать проект, который создаст принципиально новую архитектуру для этого места. Думаю, что найдется часть зрителей, для которой это будет близко и привлекательно — своеобразным броском в будущее»,— рассуждает архитектор.

Александр Кононов, заместитель председателя Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК, с сожалением заметил, что с учетом печальной судьбы спорткомплекса, то, что будет на этом месте, уже не так «принципиально важно». «Даже если внешний вид ледовой арены будет напоминать СКК, то его уникальную крышу это не вернет — она утрачена безвозвратно»,— резюмировал градозащитник.

В настоящее время «СКА Арена» ожидает заключения Главгосэкспертизы, которое планирует получить до 29 января и приступить к реализации проекта стоимостью 37 млрд рублей.

Мария Кузнецова