Из дела «Славянки» убрали особняк Станиславского

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд снял арест с трехэтажного особняка Константина Станиславского, оказавшегося под обеспечительными мерами по второму уголовному делу о масштабных финансовых злоупотреблениях в ОАО «Славянка». Тем временем четверо фигурантов этого расследования во главе с экс-гендиректором ОАО Александром Елькиным, условно-досрочно освобожденным из колонии, знакомятся с собранными следствием материалами.

Разбирательство было вызвано жалобой Михаила Комарова — гендиректора ООО «Межрегиональная платежная система» (МРПС), настаивавшего, что ему принадлежит усадьба Алексеевых на улице Александра Солженицына в Москве, в которой родился и вырос знаменитый театральный режиссер Константин Станиславский.

Предприниматель пояснил суду, что строение было куплено его фирмой в 2012 году на средства, полученные в долг от ЗАО «Безопасность и связь» (БиС). При этом, по словам истца, договор займа не был фиктивным, как полагает Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР. В качестве подтверждения господин Комаров представил Мосгорсуду решение Московского арбитража, разбиравшегося с иском БиС к МРПС еще в 2015 году и обязавшего ответчика вернуть ссуду в полном объеме. Мосгорсуд признал обоснованными доводы заявителя, отметив, что арестовавший особняк Хамовнический райсуд не обеспечил явку на процессы заинтересованных лиц. Его решение было отменено, а райсуду поручено повторно рассмотреть вопрос продления ареста.

Трехэтажный особняк XVIII века на улице Солженицына ГВСУ СКР рассчитывало использовать для обеспечения возмещения ущерба по новому уголовному делу о махинациях в «Славянке». Поскольку сделку по его покупке профинансировало ЗАО БиС, принадлежавшее экс-гендиректору «Славянки» Александру Елькину, а владельцем МРПС является его зять Антон Киселев, следствие предположило, что договор займа между родственниками был фиктивным. По версии ГВСУ СКР, для покупки усадьбы стоимостью 181,5 млн руб. были использованы криминальные доходы господина Елькина, что и послужило основанием для наложения ареста на объект.

Городская усадьба Алексеевых на улице Александра Солженицына, в которой родился и вырос театральный режиссер Константин Станиславский Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стоит отметить, что спорный особняк стал последним активом, возможно принадлежавшим обвиняемому Елькину. После завершения расследования первого уголовного дела «Славянки» он был признан виновным в нескольких эпизодах коммерческого подкупа, особо крупном мошенничестве, отмывании криминальных доходов (ст. 204, 159 и 174.1 УК РФ) и приговорен к одиннадцати с половиной годам колонии. Его помощница Юлия Ротанова, начальник департамента «Славянки» Константин Лапшин, гендиректор БиС Андрей Луганский и глава хозуправления Минобороны Николай Рябых получили сроки менее серьезные.

Было установлено, что в 2010–2012 годах гендиректор «Славянки» Елькин, воспользовавшись своей близостью к тогдашнему руководству Минобороны, фактически подмял под себя все заключаемые с военным ведомством госконтракты на обслуживание, ремонт и благоустройство его «казарменно-жилищного фонда», инженерных сетей и территорий военных городков. За право поучаствовать в этих контрактах коммерсант стал брать откаты с субподрядчиков в размере 15%, а своей фирме БиС передавал наиболее выгодные заказы. При этом значительную часть оговоренных работ БиС, как было установлено судом, не выполняла, исправно выставляя при этом счета Минобороны. Их затем оплачивали аффилированные с господином Елькиным военные хозяйственники.

У господина Елькина тогда было изъято более 1 млрд руб. наличными, 11 квартир в Москве, три загородных дома и десятки земельных участков, но всего этого имущества не хватило главному обвиняемому и его подельникам, чтобы рассчитаться с государством. Участники махинаций, помимо сроков, были приговорены к штрафам на общую сумму почти 3 млрд руб., а кроме того, остались должны 83 млн руб. по заявленному к ним иску от Минобороны.

Около года назад все осужденные вышли на свободу, причем господина Елькина, который в колонии научился делать винтовые лестницы и сувенирное оружие, шить сумки и рюкзаки, лепить котлеты и сосиски и даже освоил «птицеводство яичного направления», суд отпустил условно-досрочно лишь после нескольких попыток осужденного, до этого отказывая последнему именно из-за не погашенного тем ущерба.

После этого ГВСУ СКР завершило расследование второй части уголовного дела. Освободившимся, за исключением Николая Рябых, предъявили обвинения в 18 эпизодах получения откатов, трех хищениях, отмывании средств, а вероятному организатору афер Елькину — еще и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Сейчас фигуранты расследования знакомятся с материалами дела, составляющими 700 томов.

Сергей Машкин