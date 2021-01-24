Капитальный ремонт в 2021 году проведут в 233 домах Краснодара

В 2021 году в Краснодарском крае по программе капремонта отремонтируют порядка 800 многоквартирных домов (МКД). 233 из них расположены в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации региона.

Капремонт пройдет также в МКД, расположенных в Сочи, Геленджике и Анапе и других муниципальных образованиях. По словам вице-губернатора Александра Трембицкого, в 88 домах заменят 261 лифт, пристальное внимание уделят восстановлению крыш, обновлению фасадов и внутридомовых инженерных систем.

В 43 муниципалитетах Кубани техническим заказчиком работ является Фонд капитального ремонта. За семь лет отремонтировано около 3 900 многоквартирных домов.

Как писал "Ъ-Кубань", всего в крае в программу капремонта включено 18,4 тыс. домов, в 2020 году капитальный ремонт должны были провести в 933 из них. На эти цели было выделено 3,6 млрд руб.

Наталья Решетняк