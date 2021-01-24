Facebook заблокировал аккаунт Рогозина после оскорбления экс-посла США Макфола

Аккаунт главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина заблокировали в Facebook на 24 часа, после того как он назвал придурком бывшего посла США в России Майкла Макфола. Соцсеть также заблокировала запись, но она осталась в Twitter. Господин Рогозин посчитал, что посол, используя тег FreeNavalnya, называет Россию «Фри Навальния».

«Фри Навальния!? Это что, новое название моей страны? Майкл, да ты просто придурок, пардон за мой французский»,— отреагировал господин Рогозин в Twitter. Запись самого господина Макфола в Twitter более недоступна. Судя по скриншотам, экс-посол поставил в публикации хештеги FreeNavalny и FreeNavalnya.

Глава «Роскосмоса» назвал бывшего посла лицемером. Он посчитал заявления господина Макфола вмешательством в дела России. «Нам известно, как "борцы за свободу слова" в США эту свободу слова в своих сетях блокируют. Понимаю, зачем в твоем твите ссылка на админа Twitter . Хочешь меня заблокировать, Майкл?» — добавил Дмитрий Рогозин.

Свои записи в Twitter глава «Роскосмоса» продублировал в Facebook, после чего аккаунт был заблокирован. «Причина в том, что ранее вы опубликовали контент, нарушающий нормы сообщества. Мы скрыли эту публикацию от других пользователей, так как она нарушает наши нормы в отношении враждебных и унижающих достоинство высказываний»,— говорится в уведомлении Facebook господину Рогозину. Он опубликовал его в Telegram. «Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер»,— прокомментировал глава «Роскосмоса».

В субботу, 23 января, по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», всего на протестных акциях было задержано больше 3 тыс. человек — организация называет это «абсолютным рекордом».

Подробнее об акции — материале “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?».