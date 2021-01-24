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Российскую лыжную команду лишили бронзы эстафеты на этапе Кубка мира

Первая команда сборной России по лыжным гонкам была лишена третьего места по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти за неспортивное поведение Александра Большунова, сообщили в Международной федерации лыжного спорта. Таким образом, спортсмены (Алексей Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов и Большунова) лишились бронзовой медали.

На финише финский лыжник Йони Мяки встал на пути россиянина, после чего Александр Большунов отмахнулся палкой в сторону соперника. После финиша Большунов врезался в Мяки.

Выиграла воскресную гонку команда Норвегии. Второй стала сборная Финляндии. После дисквалификации Александра Большунова на третью строчку поднялась вторая команда российской сборной (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов).

Следующий этап Кубка мира состоится в Фалуне, Швеция, с 29 по 31 января.

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