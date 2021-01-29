Кто выжил, тот и победил

Фигуристы и футбольный «Зенит» поддержали марку петербургского спорта в 2020 году. Остальным спортсменам помешали проявить себя обстоятельства и пандемия коронавирусной инфекции, «закрывшая» большинство соревнований. Городской спорткомитет даже не назвал десятку лучших спортсменов и тренеров Петербурга по итогам года, нарушив давнюю традицию.

Фигуристам, по сравнению с другими спортсменами, больше повезло. Они успели в начале 2020 года провести чемпионат Европы. Все остальные крупные международные старты в этом виде спорта были позже отменены. А Евро-2020, состоявшийся в конце января в австрийском Граце, стал настоящим триумфом российской школы фигурного катания. Трудно представить: во всех дисциплинах почти весь пьедестал заняли российские фигуристы. Исключения: в танцах второе место взяли Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выдающиеся французские мастера, а у мужчин бронзу выиграл грузин Морис Квителашвили. Впрочем, под грузинский флаг он встал в 2016 году, до этого тренировался в Москве, так что тоже, можно сказать, «продукт» нашей школы.

А победу в одиночном мужском катании — самой трудной дисциплине, как всегда считалось,— одержал петербургский фигурист Дмитрий Алиев, воспитанник тренера Евгения Рукавицына. У Дмитрия необычная судьба. В Ухте, где он родился, мальчик увлекался лыжами. Там же его ставили на лед, пробовали обучить фигурному катанию. Долго Алиев не мог выбрать, какому виду спорта отдать предпочтение. Пока не попал в Петербург, где его взял в свои руки тренер Евгений Рукавицын. С ним они прошли все этапы становления, в конце 2019 года Алиев впервые в карьере выиграл чемпионат России, в начале 2020-го — чемпионат Европы. Многие связывали победу нашего спортсмена с тем, что завершил карьеру выдающийся испанский фигурист Хавьер Фернандес, удерживавший европейский трон в предыдущие годы. Но в спорте всегда так: кто-то уходит, на его место приходит другой, начинается новая эпоха. Победу Алиева, во всяком случае, никто не ставил под сомнение. Он выиграл у соперников с большим отрывом.

Такой же знаковой стала победа петербургских фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в парном катании. Она свидетельствовала о возвращении на пьедестал воспитанников выдающегося тренера Тамары Москвиной, которая всегда готовила пары высочайшего класса: достаточно вспомнить Наталью Мишкутенок и Артура Дмитриева, Елену Бережную и Антона Сихарулидзе. Потом случился небольшой сбой — и вот новое возвращение на вершину в лице молодой пары. Рядом с Тамарой Николаевной теперь работают другие тренеры. Но в целом в фигурном катании есть понятие «фирма Москвиной». Она продолжает поставлять чемпионов.

Что касается «Зенита», то ему повезло в том смысле, что футбол — единственный вид спорта, который выжил в эпоху пандемии. Хотя тоже брал паузу по весне. В тот же период, когда стало ясно, что коронавирусная эпидемия — всерьез и надолго, свернули свои чемпионаты лиги баскетбола, волейбола, гандбола, хоккея. Победителя сезона определяли по текущим результатам.

Футбол, уйдя на каникулы весной, все-таки вернулся к жизни летом. Российская премьер-лига (РПЛ) возобновила чемпионат в конце июня. Интересно, что если бы чемпионат прервали весной, как сделали в других видах спорта, то досрочным чемпионом объявили бы «Зенит» — команда шла на первом месте. Но руководители Российского футбольного союза (РФС), который возглавляет Александр Дюков, бывший президент «Зенита», решили, что определять победителя и обладателей путевок в еврокубки нужно по спортивному принципу.

Это не помешало «Зениту» выиграть второй титул подряд — и седьмой в истории. Ранее сине-бело-голубые побеждали один раз в чемпионате СССР (1984 год) и шесть раз в чемпионате России (2007, 2010, 2012, 2015 и 2019 годы). Все было решено в первой же игре после перерыва, когда команда Сергея Семака разгромила в Москве ЦСКА со счетом 4:0. Удар по одному из конкурентов был нанесен такой силы, что тренер армейцев, Виктор Гончаренко, сбежал домой в Белоруссию, чтобы пережить поражение. Все думали, что ЦСКА будет менять тренера.

Дальнейший ход событий показал, что «Зенит» готов к доигровке сезона лучше других. Неслучайно руководство клуба во время весенней паузы не отпустило домой легионеров, выдало всем футболистам программы подготовки, заставляло их тренироваться в домашних условиях. Финишную часть сезона «Зенит» прошел, не потерпев ни одного поражения, одержав семь побед в восьми турах. Лишь однажды команда сыграла вничью — в Грозном с «Ахматом». Титул был завоеван за четыре тура до окончания чемпионата, когда «Зенит» обыграл в Краснодаре местный клуб со счетом 4:2.

Успех в чемпионате был подкреплен победами в Кубке России, когда петербуржцы обыграли в финале «Химки» 1:0, а также выигрышем Суперкубка России, в матче за который команда Сергея Семака победила московский «Локомотив» со счетом 2:1. Таким образом, «Зенит» выиграл в 2020 году три титула, доказав, что он сильнейший в России.

Другое дело, что запала для выступления в Лиге чемпионов не хватило. Новый сезон в России стартовал практически без перерыва, и «Зенит» взял в нем хороший ход: лидировал вплоть до октября, когда начались выступления в еврокубках. К этому моменту все наши команды выдохлись. Их выступления в Европе стало настоящим позором: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА одержали на четверых всего одну победу в 24 матчах. Еще на предварительной стадии выбыли из борьбы в Лиге Европы московское «Динамо» и «Ростов». Так что в решении футбольных властей России доиграть летом чемпионат крылась мина замедленного действия. Она рванула осенью, когда у команд не оказалось ни сил, ни мастерства вести борьбу с лучшими клубами Старого Света.

Одновременно с этим у «Зенита» расстроились дела в чемпионате России. Не настолько, впрочем, чтобы команда утратила лидирующие позиции. «Зенит» остался на верхних строчках турнирной таблицы. Пропала игра. Болельщики были расстроены провалом в Лиге чемпионов. Команда не смогла выйти из группы в этом турнире второй год подряд. Хотя для успешного выступления в Лиге чемпионов были сделаны дорогостоящие приобретения: летом купили у «Ливерпуля» хорватского защитника Деяна Ловрена за €12 млн, осенью — бразильского полузащитника Вендела у португальского «Спортинга» за €20 млн. В какой-то момент зашатался стул под главным тренером Семаком. Всех раздражали его оправдания после матчей, сводившиеся к мысли о том, что «мы не можем играть лучше». Дровишек в костер недовольства подбросил Артем Дзюба, вляпавшийся в скандал со слитым в интернет видео.

Но к зиме ситуация, что называется, рассосалась. «Зенит» разгромил в последних матчах года на своем поле «Урал» (5:1), «Динамо» (3:1), «Спартак» (3:1) и ушел на паузу, занимая первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь, ЦСКА, которым руководит тот же Виктор Гончаренко, отстает на четыре очка. В новом году командам РПЛ осталось провести до финиша 11 туров.

Кирилл Легков