«Тучков буян» определился с обликом

Осенью прошлого года был выбран победитель международного конкурса на разработку концепции парка «Тучков буян» на набережной Малой Невы. Им стала «Студия 44» Никиты Явейна совместно с голландским бюро West 8. Тем не менее о начале создания парка говорить пока рано: вопрос передачи территории в городскую собственность до сих пор не решен.

Судьба территории между проспектом Добролюбова и Малой Невой, где ранее располагалось ФГУП «Российский научный центр "Прикладная химия"», занимавшееся разработками ракетного топлива, решилась два года назад после визита в Петербург президента России Владимира Путина. Глава государства объявил о том, что вместо так называемого Судебного квартала — масштабного проекта застройки Петроградской стороны напротив стрелки Васильевского острова — здесь будет разбит общественный парк, а также построен Дворец танцев Бориса Эйфмана, обещанный балетмейстеру более 20 лет назад. Тогда же по лентам информагентств прошла информация о том, что Владимир Путин, ознакомившись с обновленным проектом, сказал, что он будет «лучше, чем Зарядье».

Вместе с тем смена концепции развития этой территории происходит не впервые. Так, для строительства административного и жилого комплекса зданий Верховного суда был остановлен элитный проект ВТБ — «Набережная Европы», которому впоследствии компенсировали понесенные затраты в размере 11 млрд рублей из федерального бюджета. В дальнейшем к возведению зданий Верховного суда РФ приступило Управление делами президента (УДП). Проект был оценен в 35,7 млрд рублей и должен был завершиться в 2019 году. Однако вплоть до его отмены строительство фактически находилось на нулевом цикле, при этом, согласно сайту госзакупок, было освоено менее 10% от выделенных средств. Кроме того, общественные активисты обращали внимание на то, что загрязненная опасными химическими веществами почва вывозилась с объекта хаотично на непредназначенные для этого полигоны.

Буянный ажиотаж

После объявления о создании арт-парка городские власти предложили петербуржцам самостоятельно выбрать для него название. В итоге 27% горожан отдали свои голоса за название «Тучков буян». В опросе приняли участие около 25 тыс. человек. После этого был открыт прием заявок на участие в международном конкурсе на разработку ландшафтно-архитектурной концепции, организованном по поручению правительства РФ, оператором которого стала консалтинговая компания «КБ Стрелка».

В январе прошлого года стало известно, что за два месяца организаторы получили 229 заявок от различных от международных и российских компаний в области развития общественных пространств из 50 стран — вдвое больше, чем для московского парка «Зарядье». При этом 28 участников представляли на конкурсе Петербург. Позднее жюри выбрало шесть иностранных и две российские команды для продолжения работы над концепцией парка. Это «Студия 44» (Санкт-Петербург) совместно с West 8 (Нидерланды); Agence Ter (Франция); Bjarke Ingels Group (США); JV Vogt совместно с Herzog & de Meuron (Швейцария); Kengo Kuma and Associates (Япония); Michel Desvigne Paysagiste (Франция); а также молодые профессиональные команды — «Хвоя» (Санкт-Петербург) совместно с Karavan Landschaftarchitekte, Miles & Yards, Александром Девяткиным, John Loof Green и EDGE AB) и Paysage & Territoire (Франция) совместно с Katarsis Architechts (Санкт-Петербург), BOA Light Studio, Rethink и рядом инженерных компаний и локальных экспертов. Позднее они посетили Петербург для ознакомления с площадкой проектирования парка. Организаторы подчеркивали, что процедура отбора и оценки концепций соответствует рекомендациям Международного союза архитекторов. При этом жюри состояло из отечественных и приглашенных международных консультантов. По условиям конкурса вознаграждение для каждого из восьми финалистов составляло $60 тыс. Финалисты, занявшие первое, второе и третье места, дополнительно получают $50 тыс., $30 тыс. и $20 тыс. соответственно.

Стать образцом

После публикации технического задания стало известно, что общая прогнозируемая стоимость реализации проекта парка не должна превысить 6 млрд рублей с учетом НДС. Что касается деталей проекта, то участникам конкурса предстояло разработать концепцию территории площадью 16,6 га: 9,9 га должно приходиться непосредственно на парк «Тучков буян», 2 га — на территорию набережной, 1,6 га — на территорию площади Академика Лихачева и 3,1 га — на территорию прилегающих улиц (проспект Добролюбова, улица Сперанского и пешеходная часть Большого проспекта П. С.). При этом парк должен быть озеленен не менее чем на 70% от его площади, включая фундаментную плиту площадью 4,1 га и кровлю подземной парковки площадью 2 га, которые также необходимо было вписать в арт-парк. На его территории должны быть расположены здания общей площадью 6 тыс. кв. м, не включая общую площадь Дворца танца Бориса Эйфмана и подземного пространства парковки на 540 машиномест. Кроме того, участникам нужно было предусмотреть размещение многофункционального павильона (600 кв. м), оранжереи (1500 кв. м) и других сооружений, а также пешеходного маршрута протяженностью 1 км — от Биржевого до Тучкова моста. По заявлениям организаторов, парк должен стать «образцовым произведением мирового ландшафтного дизайна».

Добавить романтики

В связи с пандемией и закрытием границ объявление результатов конкурса затянулось. Так, изначально планировалось, что это произойдет в рамках Петербургского международного экономического форума 3–6 июня, однако в итоге имена победителей были озвучены лишь в конце сентября. Концепция «Студии 44» Никиты Явейна, работавшей над ней совместно с голландским бюро West 8, была названа лучшей. Второе место заняли JV Vogt (совместно с Herzog & de Meuron, Швейцария), третье — «Хвоя» (Санкт-Петербург, совместно с Karavan Landschaftarchitekte, Miles & Yards, Александром Девяткиным, John Loof Green и EDGE AB). Председатель комитета по градостроительству и архитектуре, главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев в ходе церемонии заметил, что решения жюри «принимались удивительно единогласно». Денис Филиппов, заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» и гендиректор фонда «ДОМ.РФ», являющегося организатором конкурса, добавил, что ежегодно парк будут посещать 7 млн человек.

Победившая концепция была названа авторами «Романтический парк "Тучков буян"». «Акцент концепции сделан на создании романтических пейзажных видов и раскрытии городской панорамы. Невозможно угадать, какой вид откроется перед вами, когда вы повернете за угол или подниметесь на холм. Это парк для долгих прогулок и наблюдений за рассветами и закатами, за сменой сезонов и настроений, за водными отражениями, бликами солнца и луны. Парк наполнен разнообразными пространствами, где естественная речная природа сочетается с оживленной городской жизнью»,— говориться в описании.

Несмотря на завершение конкурсных процедур, дата начала реализации проекта остается неясной, непонятными остаются и источники финансирования работ. Пока что определенность есть лишь с возведением Театра танца Бориса Эйфмана и подземной парковки: строительство будет происходить в рамках текущего контракта управделами президента. Другой важный вопрос, который до сих пор не решен, связан с передачей территории будущего парка в городскую собственность. Тем не менее в Смольном смотрят в будущее оптимистично, полагая, что завершить все работы удастся уже в 2024 году.

Мария Кузнецова