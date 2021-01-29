Торговля сохранила заполняемость

2020 год для рынка торговой недвижимости Петербурга был одним из самых сложных за всю историю его существования.

По данным JLL, на конец декабря 2020 года свободными оставались 3,4% площадей, что на 0,2 п. п. ниже, чем год назад. Открытие двух новых торговых центров (Green Park в Славянке и третья очередь Outlet Village Pulkovo) в конце года не повлияло на изменение доли вакантности.

Несмотря на снижение вакантности, пока рано говорить о восстановлении спроса на докризисным уровне. Освобождающиеся помещения в четвертом квартале арендодатели активно заполняли магазинами с сезонными товарами (верхняя одежда и головные уборы, новогодние украшения и елки и пр.) на условиях краткосрочной аренды, а текущие арендаторы вели переговоры о продлении скидок на следующий год.

В Санкт-Петербурге распределение объема пустующих площадей отличается в зависимости от формата объекта. Наибольшая доля вакантности (5%) по итогам 2020 года наблюдается в небольших окружных и районных торговых центрах, поскольку там в большей степени представлены индивидуальные предприниматели и малый бизнес, значительно пострадавшие от простоя в работе в период пандемии.

Сокращение покупательского трафика на 20–30%, а также смещение акцентов на товары первой необходимости и активное развитие онлайн-торговли привели к закрытию магазинов ряда сетевых операторов. В торговых центрах сократили присутствие такие бренды, как Mixit, «Связной», Reike, «Шарпей», Concept Club и другие.

При этом в топовых торговых центрах свободными остаются не более 2% площадей. В течение года они пополнились новыми брендами, ранее не представленными в городе. В «Галерее» открылся монобрендовый бутик спортивных товаров The North Face, в «Охта Молле» и «Питер Радуге» — магазин итальянской косметики Kiko Milano, в «Мега Дыбенко» — магазин итальянской одежды Calliope, а в «Меркурий» пришел s.Oliver Shoes. Петербургские аутлеты пополнились такими брендами, как Zilli, Gramz, Coccodrillo, Mees. Сразу несколько ювелирных магазинов под конец года открыл Sokolov.

«Анализируя итоги 2020 года, ритейлеры продолжат искать баланс между онлайн- и офлайн-магазинами, оптимизируя свое присутствие в торговых центрах. Уже в 2021 году мы увидим реальную картину изменившегося спроса. Прогнозируется рост вакантности в торговых центрах с устаревшими концепциями и увеличение в них доли несетевых ритейлеров»,— комментирует Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

Кроме того, на перераспределение арендаторов между торговыми центрами в 2021 году может повлиять открытие трех новых объектов арендопригодной площадью 62 тыс. кв. м, что больше, чем за четыре последних года. На высокой стадии готовности, хотя и пока приостановлена, четвертая очередь «Заневского каскада» на «Ладожской», строится торговый центр в жилом квартале «Солнечный город» на юго-западе. Уже введен в эксплуатацию, но не открыт «Спутник» у метро «Ломоносовская».

Денис Кожин