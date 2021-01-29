Петербуржцы отложили траты

Петербургские банки в январе — ноябре 2020 сократили количество выдаваемых потребительских кредитов на 23,4%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Объем выдач при этом снизился на 9,7%, что говорит о росте средней суммы. Отрицательная динамика связана с консервативным подходом в рознице: банки опасаются роста просрочки.

В январе — ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге было выдано 389 тыс. потребительских кредитов, что на 23,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (507,6 тыс. кредитов). При этом общая сумма выданных кредитов снизилась не так значительно — на 9,7%, до 136,6 млрд рублей (151,2 млрд рублей в январе — ноябре 2019 года).Такие данные предоставили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ),которое опирается на сведения 4 тыс. кредиторов.

В целом по России выдачи кредитов на покупку потребительских товаров за 11 месяцев прошлого года сократились на 26,2%, до 13,1 млн кредитов (в январе — ноябре 2019 года — 17,72 млн ед.), сообщает НБКИ. Снижение наблюдалось и в ноябре 2020 года: 1,26 млн кредитов против 1,6 млн в ноябре 2019 года (–21,5%). В Санкт-Петербурге выдачи в ноябре сократились не так значительно — на 16,6% (39,13 тыс. кредитов против 46,914 тыс. в 2019 году).

По мнению генерального директора НБКИ Александра Викулина, банки продолжают придерживаться консервативного подхода в розничном кредитовании. Определяющим критерием для них остается персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщиков, среднее значение которого в сегменте потребкредитов в целом по стране составило в ноябре 637 баллов (минимальное — 300 баллов, максимальное — 850 баллов), снизившись на 4 балла по сравнению с октябрем. В Санкт-Петербурге показатель ПКР в ноябре составлял, по данным НБКИ, 657 баллов против 654 в ноябре 2019 года.

Динамика роста объема кредитования отражает отложенный в период самоизоляции спрос и рекордно низкие ставки, считает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Упали доходы потребителей и выросла инфляция, но одновременно увеличились социальные выплаты в рамках федеральных программ, запущенных, чтобы снизить негативное влияния последствий COVID-19 на экономику. Таким образом, финансовая устойчивость заемщиков не сильно пострадала, отмечает аналитик.

Новый риск-профиль

Спрос на потребкредиты снижался в апреле — мае, а во второй половине года рос, отмечают банки. Прежде всего, пострадали сегменты кредитов наличными и кредитных карт, говорит вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. Розничные лидеры с начала эпидемии пересмотрели критерии риск-профиля заемщиков, и выдачи необеспеченных кредитов снизились. Однако с лета, после снятия ограничений, уровень отказов почти не отличается от уровня конца 2019 года, подчеркивает господин Иоффе. В целом рост необеспеченных кредитов населению замедлился: если год-полтора назад он доходил до 20–23%, то сейчас в среднем по рынку составляет 8–9%, добавляет он.

«Весной поток клиентов сократился, но в июне спрос начал восстанавливаться, а в июле вернулся к стабильным плановым показателям и к росту. Больше всего потребкредитов выдано в августе, сентябре и ноябре. При этом активность в удаленных каналах оставалась высокой»,— сообщили в пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка. В Петербурге портфель потребкредитов банка за 11 месяцев 2020 года вырос на 17%, а выдачи кредитов — на 8%. По итогам 2020 года рост портфеля будет сопоставим с показателями предыдущих лет — на уровне 14% (в среднем за последние три года составит 20%), уточняют в пресс-службе.

В Сбербанке также отмечают стабильную долю досрочных погашений кредитов, что положительно характеризует платежную дисциплину. Объем досрочных погашений в 2020 году составил 31% от всего портфеля потребительских кредитов, а в среднем этот показатель находится на уровне 32% за последние три года.

Портфель потребительских кредитов Райффайзенбанка в Петербурге вырос с начала года на 2,3% и на начало октября достиг 29,77 млрд рублей. В текущих экономических условиях население очень взвешенно подходит к дополнительной финансовой нагрузке на семейный бюджет и временно откладывает крупные траты, отмечает Дарина Хохлушина, руководитель розничного направления макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

В банке «Санкт-Петербург» портфель по беззалоговым кредитам также вырос незначительно. «Очевидно, что год для всех был непростым. Но уже к осени мы увидели восстановление спроса на кредиты, и объем заявок вернулся на прежние уровни. Мы рассчитываем на рост портфеля в 2021 году»,— говорит Андрей Афанасьев, руководитель бизнеса потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург».

В Газпромбанке общий кредитный портфель клиентов — физических лиц в Петербурге увеличился за 10 месяцев на 16%, и при этом наилучший рост показали потребительские кредиты — почти 50%, сообщила управляющий Северо-Западным филиалом Ольга Драгомирецкая. Многие клиенты стремились сделать максимально выгодные вложения, отмечает она, и в результате резко увеличилось количество онлайн-кредитов, в том числе автомобильных и потребительских. На 26,2% (до 13,8 млрд рублей) увеличил портфель кредитов наличными по итогам 11 месяцев филиал банка «Открытие». С начала года филиал выдал свыше 10 тыс. кредитов на 8,5 млрд рублей.

Банки уходят в онлайн

Взрывной рост онлайн-кредитования отмечают все участники рынка. Большинство покупок по кредитным картам «ушло в онлайн» вместе с первыми карантинными мерами еще в апреле 2020 года, также серьезно выросло использование мобильного банка, клиенты в несколько раз чаще стали подавать запросы на оформление кредитных продуктов банка через удаленные каналы, рассказывает господин Иоффе. По словам господина Афанасьева, сейчас более половины всех заявок на кредит поступает через онлайн-сервисы или контактный центр.

«Ограничения подтолкнули банки к развитию цифровых технологий. В кратчайшие сроки мы вывели в онлайн практически все продукты, за исключением единичных нестандартных кредитов»,— рассказывает госпожа Драгомирецкая. Банк «Открытие» ввел удаленную выдачу потребительских кредитов во втором квартале и обеспечил возможность доставки практически всех основных продуктов на дом. Банк «Санкт-Петербург» добавил возможность подгружать документы о доходе в интернет-банке и запустил новый кредитный конвейер, ускоривший рассмотрение заявок.

Среди других тенденций рынка потребкредитования стоит выделить рост рефинансирования, который произошел на фоне снижения процентных ставок. Летом и осенью 2020 года более половины потребительских кредитов банка приходилось на рефинансирование, говорит господин Иоффе.

«Услуга рефинансирования показала большой спрос. Это можно связать как с улучшением условий программ кредитования, так и с общим повышением уровня финансовой грамотности клиентов»,— соглашаются в пресс-службе Северо-Западного Сбербанка. За 11 месяцев 2020 года петербуржцы оформили в Сбербанке в 3,6 раз больше кредитов на рефинансирование, а сам объем рефинансирования вырос в 3,8 раза.

Просрочка пока держится

Господин Миронюк напоминает, что общая закредитованность населения растет. С начала года ее размер в целом по стране увеличился на 20%, отмечает он. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, количество заемщиков с четырьмя и более кредитами с января по ноябрь выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На одного банковского клиента в ноябре в среднем приходилось 1,8 кредита, в то время как в октябре этот показатель ровнялся 1,55. По данным НАПКА и БКИ «Эквифакс», в 2020 году россияне просрочат около 1 трлн рублей.

По словам господина Афанасьева, просрочка выросла незначительно, поскольку клиенты применяли кредитные каникулы и рефинансирование. Пока просрочка остается практически на прежнем уровне, согласен господин Иоффе. Причина не столько в праве на отсрочку платежей без вреда для кредитных историй, но в том, что петербуржцы традиционно ведут себя более финансово грамотно, добавляет он.

«В случае затяжного периода падения доходов предприятий и граждан доля просроченной задолженности будет расти, первые проявления этого, вероятно, мы увидим в первом полугодии 2021 года»,— предупреждает господин Миронюк.

Виктория Алейникова