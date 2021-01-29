Операции на исполнительных органах

Кадровый состав властей в Санкт-Петербурге продолжает претерпевать изменения на протяжении более двух лет, в которые Александр Беглов возглавляет город (в должности губернатора он находится почти полтора года). О ключевых изменениях в правительстве города, комитетах, а также о том, куда попадают «отставленные» чиновники, читайте в материале BG.

Губернатор Петербурга Александр Беглов начал работать в городе с 2018 года с приставкой врио (временно исполняющий обязанности), в 2019 году он избрался на пост главы города, после чего ЗакС утвердил его правительство. Вскоре начались масштабные перестановки: из Смольного в полпредство президента в СЗФО ушла Любовь Совершаева, а на ее место пришли Ирина Потехина и Валерий Пикалев, ставшие вице-губернатором и главой администрации (госпожа Совершаева совмещала две позиции).

Необновление смерти подобно

В 2020 году Александр Беглов продолжил «перетасовку» своего ближнего круга. Так, например, из правительства были выведены сразу два главы ИОГВ (исполнительных органов государственной власти): Олег Капитанов (комитет межнациональных отношений) и Евгений Григорьев (комитет внешних связей). В декабре 2019 года оттуда ушел Анатолий Повелий, глава администрации Колпинского района.

Следует подчеркнуть, что господа Капитанов и Григорьев покинули высший орган не по указу, а в соответствии с новым законом, который Законодательному собранию предложил сам господин Беглов,— запретом главам ИОГВ быть членами правительства. Ряд депутатов так и не смогли понять, зачем принимать закон, если губернатор может просто не включать таких чиновников в правительство (см. “Ъ” от 21.05.2020). «Зачем вы это делаете?» — спросил на заседании ЗакСа депутат Максим Резник, на что получил ответ от представителя Смольного Юрия Шестерикова: «Отвечаем на вызовы времени».

В начале 2020 года, когда в Петербурге начал свирепствовать коронавирус, город оставался без вице-губернатора по здравоохранению, но в марте на этой позиции был утвержден Олег Эргашев, бывший главный хирург комздрава Ленобласти.

Летом минувшего года до вице-губернатора Санкт-Петербурга был повышен экс-глава комитета территориального развития Александр Бельский (его место занял Андрей Чапуров), который впоследствии забрал часть полномочий у Ирины Потехиной, которая сосредоточилась исключительно на вопросах образования. Господин Бельский же курирует вопросы внутренней политики, в частности занимается взаимодействием со СМИ. Куратор также сменился и у комитета финансов: им стал его бывший глава вице-губернатор Эдуард Батанов. Ранее с органом работал Евгений Елин, но он в полной мере занялся вопросами противоэпидемической безопасности. Как ранее подмечал BG, правительство Петербурга становится похожим на само себя десятилетней давности — времен Валентины Матвиенко (ныне спикер Совета Федерации).

Также от должности был освобожден вице-губернатор Максим Шаскольский, который курировал вопросы тарифов и энергетики в Петербурге. Он позднее возглавил ФАС (Федеральную антимонопольную службу).

Сразу после отставки господина Шаскольского стал известен его преемник — бывший гендиректор «Россети Урал» Сергей Дрегваль. Экспертное сообщество оценивает его приход положительно, поскольку он работал вне Петербурга, даже не в СЗФО, и вряд ли у него есть какие-то «завязки» с местным бизнесом. «Это лишает нас опасений относительно коррупционной составляющей этого назначения»,— говорил социолог, политолог и профессор СПбГУ Дмитрий Гавра.

Вместе с господином Дрегвалем в 2021 году ЗакС утвердил и двух других вице-губернаторов — «культурного» и «цифрового». Речь о Борисе Пиотровском, сыне директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, и экс-главе комитета по информатизации и связи Станиславе Казарине.

Господин Пиотровский вряд ли обязан этим назначением своему отцу. У него достаточно богатое собственное резюме, в котором, в числе прочего, продюсирование проекта «Эрмитаж VR» и создание издательства «Арка». Вопросы к нему возникли в части спорта (он также будет курировать и эту отрасль), однако, судя по Instagram господина Пиотровского, с физической культурой он хорошо знаком, как и с главой комитета по спорту Антоном Шантырем. Общий опыт работы во власти у Бориса Пиотровского при этом скромный — четыре месяца. С сентября он был первым заместителем главы комитета по культуре Константина Сухенко.

Коллега Бориса Пиотровского Станислав Казарин работал в петербургских кабинетах дольше — около года. Он возглавлял комитет по информатизации и связи. Ранее он также работал в правительстве, но Самарской области. Девять лет он был заместителем председателя правительства региона.

Свои не уйдут в никуда

Спорт и культуру ранее курировал Владимир Кириллов, об отставке которого стало известно сразу после внесения кандидатуры Бориса Пиотровского на согласование в парламент. Господин Кириллов запомнился петербургским журналистам как самый непубличный «культурный» вице-губернатор. При этом его биография говорит о том, что так и должно быть: он — экс-сотрудник погранвойск КГБ СССР. При утверждении его кандидатуры в правительстве (после избрания Александра Беглова губернатором) под его контролем также находился комитет по безопасности и правопорядку. Из-за такого сочетания оппозиционный депутат Максим Резник прозвал его «росгвардейцем в балетной пачке». Бывший спецслужбист направлен на почетную пенсию — он будет возглавлять Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

Комитеты Смольного также не остались нетронутыми в тяжелый ковидный год. Уже в феврале Кирилл Соловейчик занял пост главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Он сменил Юрия Калабина, ушедшего на повышение в помощники вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. В то же время состоялось назначение Андрея Левакина главой КРТИ (комитета по развитию транспортной инфраструктуры). Ранее эту должность занимал Сергей Харлашкин, который стал гендиректором «Метростроя», а вскоре трудоустроился в правительство Ленобласти, став зампредом.

Позднее произошла рокировка Леонида Кулакова и Валерия Калугина. Господин Калугин перешел на должность замглавы администрации Петербурга, завершив работу в КИО (комитет имущественных отношений). В тот момент депутаты и коллеги Валерия Калугина говорили о его уходе как о большой потере. Леонид Кулаков, соответственно, покинул кресло замглавы администрации и возглавил КИО.

Сложили свои полномочия еще три главы комитетов: Евгений Панкевич из комитета по туризму (вместо него пришел экс-замглавы Ростуризма Сергей Корнеев), который позже возглавил Пискаревское кладбище, Жанна Воробьева из комитета по образованию (постоянного главы там нет до сих пор — врио является заместитель госпожи Воробьевой Александр Ксенофонтов) и Андрей Коротков из ККИ (комитет по контролю за имуществом), должность которого занял Сергей Муравьев. Отметим, что господа Воробьева и Коротков стали спецпредставителями губернатора Александра Беглова.

Олег Дилимбетов