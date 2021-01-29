Без необратимых последствий

Весь прошлый год периодически звучали рассуждения о том, что пандемия необратимо изменит наш мир, что он больше никогда не будет прежним и что всем нам надо учиться жить по-новому. Собственно, при любом кризисе находятся пророки, которые выдают такие трафаретные, полные пафоса прогнозы. Но проходит время — и оказывается, что живем мы так же, как жили и раньше.

С пандемией ситуация в некотором смысле оказалась даже лучше, чем с предыдущими кризисами. Хотя, казалось бы, падение беспрецедентное — в некоторых отраслях проседание составило до 90%. Тем не менее аналитики говорят, что даже за последнее десятилетие в Петербурге были гораздо более неудачные для экономики годы, чем прошлый.

В отличие от большинства предыдущих кризисов, поведение инвесторов в пандемию говорит о том, что они сохраняют оптимизм. Большинство промышленных проектов не сворачивалось, строители активно — гораздо активнее, чем в прежние годы — скупали землю. На рынок было выведено меньше строящегося жилья, чем в предыдущие годы. Но причины этого следует искать в более ранних периодах: вероятнее всего, на это повлияли изменении в законодательстве, вступившие в силу в 2019 году. Безусловно, пострадал малый бизнес — но его сила в том, что на месте прекратившей существование фирмы тут же появляется новая.

Все кризисы рано или поздно заканчиваются. Правда, летом прошлого года оптимизма у экспертов было больше — тогда все верили, что восстановление начнется уже в этом году. Сейчас все понимают, что, вероятно, это потребует несколько большего времени.

Что же касается необратимых изменений в жизни, то их приносят не кризисы, а технологии. Кризисы в лучшем случае выступают катализаторами процессов, которые уже и так шли полным ходом.

Валерий Грибанов, редактор business guide «Итоги года»